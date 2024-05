Un pays de l’OTAN exclut l’envoi de troupes en Ukraine — RT World News

Le ministre estonien de la Défense a rejeté les propos d’un conseiller présidentiel concernant un éventuel déploiement militaire

Le ministre estonien de la Défense, Hanno Pevkur, a insisté sur le fait que ni Tallinn ni l’Union européenne n’envisageaient de proposer de déployer des troupes en Ukraine.

Il commentait les propos tenus par Madis Roll, le conseiller à la sécurité nationale du président estonien Alar Karis, qui a déclaré la semaine dernière au journal Breaking Defense que le pays était « sérieusement » envisage d’envoyer des troupes pour remplir « arrière » rôles en Ukraine.

Selon Roll, le gouvernement estonien évalue cette mesure potentielle dans le but d’aider Kiev à résoudre son problème de main-d’œuvre et à envoyer davantage de soldats sur la ligne de front.

L’article indiquait que les troupes estoniennes pourraient être positionnées à l’écart du champ de bataille et assumer des rôles de combat non directs par rapport aux forces armées ukrainiennes afin de les libérer pour combattre sur la ligne de front.

Le média a déclaré que Roll avait suggéré que cette décision pourrait faire partie d’une mission complète de l’OTAN. « pour montrer une force et une détermination combinées plus larges » mais n’exclut pas la possibilité que l’Estonie agisse avec un plus petit groupe d’alliés.

« Je pense que, selon Madis Roll, cela a peut-être été interprété de manière trop audacieuse » il a dit à ERR. « Il n’y a certainement pas d’initiative de la part de l’Estonie, et l’Estonie ne fera certainement rien seule. » a ajouté le ministre de la Défense.

L’Estonie, aux côtés de la Lettonie et de la Lituanie, est à l’avant-garde de la confrontation entre l’Occident et Moscou depuis le début du conflit ukrainien en 2022. Tallinn et les autres États baltes vantent depuis longtemps une stratégie consistant à soutenir Kiev avec les troupes de l’OTAN.

La semaine dernière, la Première ministre lituanienne Ingrida Simonyte a déclaré au Financial Times que le Parlement lui avait donné le pouvoir de déployer des troupes en Ukraine pour y suivre une formation, mais que Kiev n’avait pas fait une telle demande.

Le ministre lituanien des Affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis, a déclaré la semaine dernière au Guardian qu’il était favorable au déploiement d’instructeurs militaires de l’OTAN bénéficiant d’une couverture de défense aérienne en Ukraine.

Ces derniers mois, le président français Emmanuel Macron a évoqué à plusieurs reprises l’idée d’envoyer des troupes de l’OTAN en Ukraine. Plusieurs autres États membres se sont toutefois opposés aux commentaires de Macron, insistant sur le fait qu’ils n’avaient pas l’intention de déployer des troupes.

La Russie a averti à plusieurs reprises qu’elle considérerait tout déploiement de troupes de l’OTAN en Ukraine comme une escalade majeure, ajoutant que cela ne changerait pas la situation sur le champ de bataille.