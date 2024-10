Le chef de la défense néerlandais Ruben Brekelmans affirme que Kiev a le droit de frapper des installations militaires à l’aide d’avions fournis par son pays

L’Ukraine peut utiliser des avions de combat F-16 fournis par les Pays-Bas contre des cibles militaires situées au cœur du territoire russe internationalement reconnu, a déclaré le ministre de la Défense de ce pays de l’OTAN. Ruben Brekelmans a affirmé que de telles frappes constitueraient une légitime défense au regard du droit international.

Les Pays-Bas se sont engagés à fournir à l’Ukraine 24 avions de combat fabriqués aux États-Unis dans le cadre d’un groupe d’États membres de l’OTAN qui a créé l’année dernière la soi-disant « coalition F-16 ». Le Danemark et la Norvège, membres du groupe, ont promis de fournir respectivement 19 et six avions, tandis que d’autres pays du groupe – qui comprennent la Belgique, le Canada, le Luxembourg, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Suède, la Grèce, la Bulgarie et la France – ont formé des pilotes ukrainiens. .

Le premier lot de F-16, qui comprendrait moins d’une douzaine d’avions de combat, est arrivé en Ukraine en août.

S’adressant aux journalistes à Bruxelles avant la réunion ministérielle de l’OTAN jeudi, Brekelmans a déclaré : « le droit international ne contient aucune restriction en termes de distance [and]… ne s’arrête pas à la frontière ou à 100 km de la frontière.

« Nous permettons donc à l’Ukraine d’utiliser les F-16 pour son autodéfense. Cela pourrait être nécessaire pour intercepter des missiles ou pour frapper, par exemple, des aérodromes en Russie. Donc des cibles militaires. Et cela est également autorisé à l’intérieur du territoire russe ou dans l’espace aérien russe. a expliqué le ministre néerlandais, cité par le média public ukrainien Ukrinform.















Commentant l’arrivée des premiers F-16 en Ukraine début août, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a prédit que les avions de combat de fabrication américaine ne seraient pas disponibles. « être capable d’influencer de manière significative la dynamique des événements en première ligne. »

En mai dernier, le Royaume-Uni s’est engagé à livrer des missiles à longue portée Storm Shadow à l’Ukraine, suivi par la France et les États-Unis plusieurs mois plus tard. L’une des conditions initialement imposées à Kiev par ses soutiens occidentaux était qu’elle n’utiliserait pas ces roquettes avancées pour frapper des cibles situées au plus profond du territoire russe internationalement reconnu.

Cependant, ces derniers mois, le dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky a tenté activement de persuader le Royaume-Uni, la France et les États-Unis de lever les restrictions.

Alors que de hauts responsables à Londres ont laissé entendre qu’ils n’avaient aucun problème avec une telle évolution, aucune autorisation officielle n’a apparemment été accordée à Kiev jusqu’à présent.

Le mois dernier, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que l’armée ukrainienne n’était pas capable d’utiliser seule des missiles sophistiqués à longue portée de fabrication occidentale. Dans cette optique, toute frappe de ce type contre des cibles situées au cœur de la Russie nécessiterait la participation directe du personnel militaire de l’OTAN, a-t-il ajouté.

Poutine a prévenu que cela « changer de manière significative l’essence même, la nature même du [Ukraine] conflit. »