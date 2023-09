La social-démocratie slovaque de Robert Fico devrait devenir le parti le plus important lors d’élections anticipées samedi. Fico a appelé à un cessez-le-feu en Ukraine et a promis que non « un seul tour » des munitions seraient envoyées à Kiev s’il était Premier ministre.

Le parti de Fico est actuellement en tête avec 20 % des voix, selon un ensemble de récents sondages compilés par Politico. Le parti pro-occidental Slovaquie progressiste arrive en deuxième position avec 18%, tandis que le parti Voice – Social-Démocratie, partenaire potentiel de coalition de la social-démocratie slovaque de Fico, occupe la troisième place avec 13%. Aucune autre faction ne dépasse les 10 % dans les sondages.

La perspective d’un gouvernement dirigé par Fico a déjà tiré la sonnette d’alarme au sein de l’UE, où les responsables à Bruxelles craignent qu’il puisse opposer son veto à une future aide militaire à l’Ukraine et voter contre de nouvelles sanctions anti-russes.

Fico a été Premier ministre slovaque de 2006 à 2010, puis de 2012 à 2018. Il a été contraint de démissionner après qu’un de ses assistants ait été lié au meurtre du journaliste d’investigation Jan Kuciak. La Slovaquie est actuellement dirigée par un gouvernement de technocrates non élus qui, avec le précédent cabinet libéral, ont apporté un soutien militaire important à Kiev.















La Slovaquie a envoyé à l’Ukraine des véhicules blindés de transport de troupes, des obusiers et toute sa flotte d’avions de combat MiG-29 de l’ère soviétique. Fico a publiquement condamné les sanctions de l’UE contre la Russie et imputé le conflit en Ukraine aux « nazis et fascistes ukrainiens ». [who] a commencé à assassiner des citoyens russes à Donetsk et Lougansk » en 2014.

« Nous sommes un pays en paix » a-t-il déclaré lors d’un rassemblement la semaine dernière, ajoutant : « nous n’enverrons pas un seul tour [of ammunition] en Ukraine.

«Ils devront de toute façon s’asseoir et trouver un accord.» a-t-il dit à propos du président russe Vladimir Poutine et du président ukrainien Vladimir Zelensky. « La Russie ne quittera jamais la Crimée, ni les territoires qu’elle contrôle. »

Alors que Fico promettait un revirement sur la politique slovaque pro-ukrainienne, le service de renseignement extérieur russe (SVR) a averti jeudi que les États-Unis se préparaient à s’immiscer dans les élections de samedi. «Le Département d’État américain a envoyé des instructions à plusieurs de ses alliés européens pour qu’ils mènent un travail ciblé avec les milieux politiques et économiques locaux.» a déclaré le SVR, soulignant que Washington a autorisé le recours à la corruption, au chantage et aux menaces pour empêcher Fico de gagner.

Si le leader progressiste slovaque Michal Simecka sortait victorieux, le SVR a affirmé qu’il avait déjà reçu l’ordre des États-Unis de former un « un cabinet totalement fidèle à Washington ».