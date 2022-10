Un pays de l’OTAN arrête un “espion russe” présumé

Oslo pense qu’un chercheur brésilien arrivé en Norvège l’année dernière est un “agent secret” russe

Le service de sécurité norvégien (PST) a arrêté un suspect “Espion russe” le radiodiffuseur d’État du pays NRK a rapporté mardi. L’homme en question est un chercheur brésilien travaillant dans la ville de Tromso, dans le nord de la Norvège. Cependant, les responsables pensent qu’il est un “agent de couverture profonde” vivant sous une fausse identité, a déclaré le média.

Le PST lui-même uniquement confirmé un “arrêter” à Tromso sur Twitter et a déclaré avoir lancé une enquête sur « renseignements illégaux » des activités qui « peut porter atteinte aux intérêts nationaux fondamentaux » de Norvège, ainsi que le “La sécurité et les intérêts des autres nations.”

Selon NRK, le suspect a été arrêté lundi alors qu’il se rendait à son travail. Bien que son identité n’ait pas été révélée, le diffuseur l’a décrit comme un homme dans la trentaine ou la quarantaine, arrivé en Norvège à l’automne 2021 à des fins de recherche et travaillant depuis à l’université de Tromso.

“Nous avons demandé à un chercheur brésilien de l’Université de Tromso d’être expulsé de Norvège car nous pensons qu’il représente une menace pour les intérêts nationaux fondamentaux”, un responsable du PST, Hedvig Moe, a déclaré à NRK, ajoutant que les services de sécurité pensent qu’il avait construit une information “réseau» et collecté des données sur les politiques norvégiennes dans le “région du nord”.

Bien que ces informations elles-mêmes ne constituent peut-être pas une grande menace pour la sécurité de la Norvège, le PST craint qu’elles ne soient “abusé par la Russie” Moe a déclaré, ajoutant que son agence avait coopéré avec les services de sécurité d’autres pays dans cette affaire. Moscou n’a pas commenté la question.

Selon la ministre norvégienne de la Justice Emilie Enger Mehl, le suspect doit être expulsé et son permis de séjour sera révoqué. Il a maintenant été placé en garde à vue pour une durée pouvant aller jusqu’à quatre semaines pendant que son affaire est entendue, a rapporté la NRK. L’avocat du chercheur a déclaré au radiodiffuseur que son client ne comprenait même pas pourquoi les accusations étaient portées contre lui. L’équipe de défense a également “a reçu très peu d’informations spécifiques sur l’affaire jusqu’à présent”, a ajouté l’avocat.

Le développement intervient alors que les relations entre la Russie et les nations occidentales sont à l’un de leurs points les plus bas de l’histoire en raison du conflit en cours entre Moscou et Kiev. La Norvège, qui est membre de l’OTAN, a arrêté près d’une douzaine de ressortissants russes pour des activités d’espionnage présumées au cours des dernières semaines.

Quatre Russes ont été arrêtés la semaine dernière dans le centre de la Norvège pour avoir pris des photos d’installations couvertes par l’interdiction nationale de photographie. Tous ont ensuite été relâchés. Au cours du week-end, deux autres Russes ont été appréhendés pour avoir photographié des installations militaires dans le nord de la Norvège.

La semaine dernière, le fils de l’ancien patron des chemins de fer russes, propriété de l’État, a été arrêté et accusé d’avoir fait voler illégalement des drones depuis son yacht, en violation de la loi sur les sanctions du pays.