Un pays d’Amérique du Sud nomme son 6e chef de prison en 2 ans alors que la crise de la violence des gangs s’intensifie

L’Équateur a nommé son sixième chef de prison en moins de deux ans après un mois de violences intenses dans le système pénal du pays.

Luis Ordonez, soldat à la retraite et expert du renseignement, remplace Guillermo Rodriguez, qui a démissionné la semaine dernière après avoir admis qu’il n’avait pas réussi à améliorer le SNAI, l’autorité pénitentiaire du pays.

Le président équatorien Guillermo Lasso, qui a pris ses fonctions le 24 mai 2021, a approuvé la nomination mardi.

L’année dernière, le Bureau des droits de l’homme des Nations Unies a fait part de ses inquiétudes concernant « la situation désastreuse dans divers centres de détention et prisons en Équateur ».

« Les violences récentes sont la conséquence de décennies d’abandon de l’État », a déclaré Maria Luisa Romero, qui a dirigé une Délégation de l’ONU en visite dans le pays.

« Les détenus vivent dans un état de tension et de peur constante dans des prisons dépourvues de services essentiels et de ressources de base », a-t-elle ajouté. « Certains espaces de ces prisons sont autogérés par des détenus membres d’organisations criminelles. »

Le taux d’homicides dans le pays a quadruplé depuis 2018, alors qu’il s’élevait à 5,8 pour 100 000 habitants, a rapporté la BBC. Les citoyens sont passés du fait qu’ils se sentaient en sécurité à un manque de confiance dans la police pour assurer leur sécurité.

La criminalité qui monte en flèche, selon la BBC, est imputée à un contrôle de plus en plus fracturé de la production de cocaïne dans la Colombie et le Pérou voisins, qui sont les plus grands producteurs de drogue au monde.

La réduction significative des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) après un accord de paix signé en 2017 a conduit à l’émergence de nouveaux acteurs sur le marché pour tenter de revendiquer le commerce lucratif, y compris des acteurs étrangers des cartels de la drogue mexicains et même des groupes criminels. dans les Balkans.

Les gangs se sont emparés du contrôle laxiste des frontières entre les pays voisins et l’Équateur, qui dispose d’un accès portuaire majeur à la côte pacifique et de bonnes infrastructures. Ils ont renforcé les gangs locaux et créé des alliances dans tout le pays pour profiter d’une force de sécurité manquant d’expérience dans la lutte contre les cartels.

La flambée d’activités criminelles qui a suivi a atteint profondément le système pénitentiaire, où les détenus se battent régulièrement au nom de leurs bienfaiteurs, entraînant souvent des dizaines de morts à chaque fois.

Au moins 12 détenus sont morts en avril lors d’une émeute entre gangs dans la prison de La Penitenciaria, dans la ville de Guayaquil.

Une émeute le mois dernier a fait 31 morts et 14 blessés alors que plus de 2 700 soldats ont pris d’assaut la prison pour reprendre le contrôle de l’établissement, a rapporté CBS News. À ce moment-là, au moins 420 personnes étaient mortes dans les émeutes depuis 2021, certaines d’entre elles décapitées ou brûlées vives.

Reuters a contribué à ce rapport.