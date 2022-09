Pékin avait précédemment puni la Lituanie pour avoir autorisé Taipei à ouvrir un bureau commercial à Vilnius

La Lituanie s’apprête à ouvrir un bureau commercial à Taïwan cette semaine, selon les médias. Une délégation commerciale de l’Etat balte a atterri sur l’île autonome ce week-end, a annoncé lundi le département des affaires étrangères de Taipei.

On pense que les responsables participeront à l’ouverture, promise depuis longtemps, d’un bureau commercial lituanien à Taïwan, provoquant probablement la colère de Pékin.

Les responsables lituaniens avaient précédemment déclaré que le bureau serait ouvert lundi de cette semaine, a rapporté dimanche le journal South China Morning Post. Le plan initial exprimé par Vilnius était de rendre l’organisme opérationnel avant l’automne, mais le lancement a été reporté à début septembre.

La Lituanie a autorisé l’administration de Taïwan à établir un “bureau de représentation” à Vilnius en novembre dernier, contre les objections de Pékin. Le gouvernement chinois perçoit tout changement de statut dans les relations de Taipei avec les nations étrangères comme une atteinte à la souveraineté de la Chine.

Pékin a riposté contre la Lituanie en dégradant les relations diplomatiques avec l’État balte et en imposant des sanctions économiques. L’UE tente de renverser cette situation par le biais des mécanismes de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce.

Lire la suite La querelle diplomatique qui montre la véritable force mondiale de la Chine

Vilnius a défié la colère chinoise en faisant avancer ses liens avec Taïwan. En août, son gouvernement a annoncé la nomination de Paulius Lukauskas au poste de “représentant commercial” dans le bureau prévu à Taipei. La Lituanie affirme que le bureau sera purement commercial et non politique.

Le responsable lituanien travaillait alors comme conseiller du Premier ministre Ingrida Simonyte et a été trié sur le volet par le ministère de l’Économie et de l’Innovation. Il faisait partie d’une délégation lituanienne qui s’est rendue à Taïwan en juin de l’année dernière, dirigée par Jovita Neliupsiene, vice-ministre du département.

Taïwan était le dernier bastion des forces nationalistes chinoises pendant la guerre civile des années 1940, remportée par les communistes. L’île est restée sous la protection des États-Unis depuis lors, bien que Washington ait officiellement transféré sa reconnaissance diplomatique de Taipei à Pékin lors de sa réconciliation avec le gouvernement chinois.

L’île est devenue le point d’éclair d’une querelle diplomatique entre Pékin et Washington le mois dernier après que la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a décidé de s’y rendre. Pékin a qualifié cette décision d’escalade majeure et a lancé le plus grand exercice militaire près de Taïwan depuis de nombreuses années dans une démonstration de force.

Le président Joe Biden s’est publiquement engagé à défendre Taïwan avec la force militaire américaine contre une éventuelle attaque chinoise. Pékin déclare que son objectif est de se réunifier pacifiquement avec Taïwan et accuse les États-Unis de pousser ce qu’ils considèrent comme des séparatistes au sein de l’administration de l’île vers la déclaration d’indépendance. Pékin a averti qu’il recourrait à l’action militaire comme mesure de dernier recours.