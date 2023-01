Un pays asiatique vise à augmenter ses ventes d’armes aux EAU — RT World News

Le président sud-coréen est arrivé à Abu Dhabi pour des négociations commerciales à un moment où les Emirats réduisent leur dépendance à l’armement américain

Président sud-coréen Yoon Suk-yeol s’est rendu dimanche aux Émirats arabes unis pour tirer parti de nouvelles opportunités de vente d’armes. Séoul approfondit ses liens de défense avec Abou Dhabi alors que les Émirats s’éloignent de la dépendance de Washington pour le soutien militaire à la suite du retrait raté des États-Unis d’Afghanistan.

Yoon est arrivé à Abou Dhabi pour une visite d’État et a été accueilli au palais présidentiel avec une garde d’honneur et un spectacle aérien militaire. Le président des Émirats arabes unis, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, a annoncé son intention d’investir 30 milliards de dollars en Corée du Sud, déclarant à Yonhap News : “Nous avons décidé d’investir avec confiance dans la République de Corée qui tient ses promesses en toutes circonstances”.

La Corée du Sud construit déjà une énorme centrale nucléaire aux Émirats arabes unis et envoie des commandos aux Émirats depuis 2015 pour fournir une formation militaire. Les deux gouvernements ont signé dimanche des accords pour approfondir les liens dans des domaines tels que la technologie et l'énergie, y compris un accord de stockage de pétrole, ainsi que la défense.















“L’atmosphère est extrêmement mûre pour la sécurité ou la coopération militaire entre la Corée du Sud et les Émirats arabes unis impliquant l’industrie de l’armement”, a déclaré un responsable du bureau présidentiel à Abu Dhabi à Yonhap.

Cette maturation aurait commencé après la sortie chaotique des États-Unis d’Afghanistan en août 2021. “La mauvaise gestion du retrait américain d’Afghanistan a soulevé des doutes dans la région non seulement sur la volonté américaine d’honorer ses engagements en matière de défense, mais aussi sur sa capacité à le faire”, selon le Middle East Institute, un groupe de réflexion de Washington.

Quelques mois après la débâcle afghane, en décembre 2021, les Émirats arabes unis ont suspendu les accords d’achat de 23 milliards de dollars d’avions de combat F-35 et de drones d’attaque de fabrication américaine. Un mois plus tard, Abu Dhabi a accepté d’acheter un système de défense aérienne M-SAM à la Corée du Sud pour 3,5 milliards de dollars. Le M-SAM a été développé en coopération avec la Russie, basé en partie sur la technologie utilisée dans les systèmes de missiles S-350E et S-400.

Des responsables américains auraient imposé des exigences aux Émirats arabes unis pour obtenir l’approbation de l’accord sur le F-35, notamment l’arrêt de la construction d’un port logistique par une entreprise chinoise, le refus d’utiliser l’équipement de télécommunications 5G du chinois Huawei, le retrait des partenariats technologiques avec Pékin et l’acceptation de surveillance à distance des avions de chasse par Washington.