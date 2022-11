Un pays asiatique met l’accent sur la neutralité après les pourparlers sur la défense américaine

Le chef militaire indonésien a souligné que la nation d’Asie du Sud-Est cherchait à maintenir de bonnes relations avec toutes les grandes puissances

Les chefs de la défense américain et indonésien sont sortis de leur réunion de lundi avec des compréhensions apparemment différentes de l’étroitesse de l’alignement militaire entre les deux pays.

Apparaissant lors d’un point de presse à Jakarta après des entretiens avec son homologue indonésien, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a évoqué l’approfondissement des liens de défense et l’augmentation de la “interopérabilité” de l’armement des deux pays. Le ministre indonésien de la Défense, Prabowo Subianto, a défendu à plusieurs reprises les relations solides de son pays avec les deux plus grands adversaires des États-Unis, la Russie et la Chine.

“Les États-Unis sont fiers de s’associer à vous alors que nous travaillons ensemble pour faire progresser notre vision commune d’un Indo-Pacifique libre et ouvert”, dit Austin. Mais Subianto a rappelé à la presse la position géopolitique neutre de Jakarta, en disant : “J’aime souligner que l’Indonésie prend toujours la position d’essayer de maintenir les meilleures relations avec toutes les nations, en particulier toutes les grandes puissances.”

Les pourparlers ont eu lieu au milieu des tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine, qui se sont de plus en plus affrontées à propos de l’ingérence présumée de Washington dans les relations de Pékin avec Taiwan. La Chine a rompu ses liens avec les États-Unis en matière de défense et de climat en août, après que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a défié les avertissements contre la visite de Taïwan, une île autonome sur laquelle Pékin revendique la souveraineté.

L’Indonésie a participé à des exercices militaires conjoints avec les États-Unis en août et a accepté la semaine dernière de reprendre des exercices et des entraînements militaires conjoints avec la Chine. Jakarta achète également des armes chinoises et russes.

Interrogé sur la pression occidentale pour couper ces achats de défense, Subianto a déclaré : « Nous avons une relation de longue date avec la Russie et la Chine. Nous entretenons des relations avec la Russie depuis de nombreuses années. Notre armée utilise du matériel russe. . . Nous apprécions notre relation avec la Chine. En tant que pays indépendant et souverain, nous nous réservons le droit d’utiliser et d’acquérir des équipements de très nombreux pays.

Les pourparlers ont eu lieu le même jour que le vice-président américain Kamala Harris s’est rendu dans la chaîne d’îles de Palawan aux Philippines pour démontrer le soutien de Washington aux alliés d’Asie du Sud-Est dans leurs différends territoriaux avec la Chine. “Nous nous réunissons alors que le monde est aux prises avec des attaques contre l’ordre international fondé sur des règles, en particulier l’invasion non provoquée de la Russie contre l’Ukraine”, dit Austin.

Subianto a déclaré que l’Indonésie considère la Chine comme une nation amie et s’attend à résoudre les revendications territoriales qui se chevauchent par la négociation. “Cependant, nous soulignons que l’Indonésie défendra sa souveraineté et nous défendrons notre indépendance.”