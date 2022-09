Un pays asiatique frappé par une pénurie de plat national

Des conditions météorologiques extrêmes ont endommagé la récolte de choux en Corée du Sud, faisant grimper les prix et laissant le kimchi en pénurie

Les Sud-Coréens font face à des coûts en flèche pour le kimchi, un aliment de base de leur alimentation quotidienne, après que la chaleur extrême et les pluies torrentielles ont anéanti une grande partie de la récolte de choux du pays, rendant le plat de radis mariné beaucoup plus cher à préparer et de plus en plus difficile à acheter.

Les prix du chou utilisé pour fabriquer le type de kimchi le plus courant ont plus que doublé au cours de l’année écoulée et ont bondi de 41 % au cours du mois dernier pour atteindre environ 3 300 wons (2,32 dollars) le kilogramme, selon les données de la Corée du Sud. Agro-Fisheries & Food Trade Corp. Les prix du radis blanc utilisé dans un autre type populaire de kimchi ont encore augmenté l’année dernière, de 146 %, pour atteindre plus de 2 800 wons.

Les augmentations ne pourraient pas arriver à un pire moment, étant donné que les Sud-Coréens sont déjà pressés par une inflation historiquement élevée et se dirigent vers la saison de fabrication du kimchi en novembre, lorsque les familles produisent généralement des stocks de légumes marinés à manger pendant les mois d’hiver. “Chaque fois que je vais à l’épicerie, je vois les prix des légumes augmenter” Hong Seong-jin, résident de Séoul, a déclaré à Arirang News.

Avec la flambée des coûts de fabrication de cet aliment de base emblématique à la maison, les consommateurs cherchent de plus en plus à acheter du kimchi fabriqué en usine. Cependant, les expéditions du produit aux supermarchés ont chuté de moitié environ par rapport aux niveaux normaux, et les approvisionnements ont “complètement disparu” des boutiques en ligne, a rapporté YTN News la semaine dernière.

Les principaux fabricants de kimchi, dont Daesang et CheilJedang, ont augmenté leurs prix de 10 à 11 %, et d’autres augmentations sont attendues. De nombreux consommateurs se réfèrent en plaisantant au radis mariné comme « geumchi », suggérant qu’il coûte autant que l’or.

Les restaurants ont réagi en étant plus avares avec le kimchi, qui est historiquement inclus dans de nombreux repas en tant que plat d’accompagnement gratuit. Par exemple, un restaurateur de poulet à Séoul a déclaré à YTN qu’il facturait 3 000 wons lorsque les clients demandaient une petite portion de kimchi. Une tête de chou coûte trois fois le prix d’un poulet cru, a-t-il expliqué.

L’indice des prix à la consommation de la Corée du Sud a bondi de 5,7 % par rapport à l’année précédente en août après avoir grimpé de 6,3 %, un sommet en 24 ans, en juillet. Les prix des denrées alimentaires ont encore augmenté, dépassant de 8 % leur niveau d’un an plus tôt pendant deux mois consécutifs.

Les prix de certains aliments populaires augmentent à un rythme beaucoup plus rapide. Par exemple, les prix du poulet frit ont bondi de 11,4 % sur un an en juillet. Le prix moyen du gimbap, un plat de riz populaire roulé dans du papier d’algues, a bondi de 11,5 %, dépassant pour la première fois les 3 000 wons, selon l’Agence coréenne des consommateurs. Gimbap s’est vendu pour aussi peu que 1 000 won dans certains restaurants de Séoul il y a quelques années à peine. Un bol de jajangmyeon, ou nouilles aux haricots noirs, coûte désormais 6 300 won en moyenne, en hausse de 15,3 % sur un an.