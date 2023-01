Un pays asiatique cherche à acheter un système de suivi de drones israélien – médias

La décision proposée fait suite à l’échec de l’armée sud-coréenne à faire tomber les drones nord-coréens qui ont violé son espace aérien

L’armée sud-coréenne, qui subit des pressions pour renforcer ses défenses aériennes après avoir échoué à intercepter cinq drones nord-coréens qui ont volé pendant des heures dans l’espace aérien de Séoul, envisagerait l’achat d’un système israélien qui détecte les véhicules aériens sans pilote (UAV).

Le ministère sud-coréen de la Défense pourrait acheter un “œil électrique” système, également connu sous le nom de Sky Spotter, sur une base accélérée, a rapporté dimanche Yonhap News, citant un responsable militaire non identifié. Sky Spotter est construit par l’entrepreneur de défense israélien Rafael Advanced Defense Systems et est conçu pour fournir une détection précoce des drones, des ballons et d’autres objets volants.

Une décision quant à l’opportunité de demander officiellement l’approbation de l’acquisition sera prise dans les prochaines semaines, à la suite d’une étude sur l’efficacité du système pour contrer les menaces de drones nord-coréens, a déclaré Yonhap. Les analystes sud-coréens de la défense tentent de déterminer la meilleure façon de combler les lacunes de sa batterie actuelle de radars et de dispositifs d’observation thermique.

L’examen fait suite à un incident survenu le 26 décembre au cours duquel cinq drones nord-coréens ont survolé diverses villes sud-coréennes pendant près de cinq heures. L’un des drones a même volé dans les zones d’exclusion aérienne près du bureau et de la résidence du président sud-coréen Yoon Suk-yeol dans le centre de Séoul. L’armée sud-coréenne a admis l’infraction jeudi, après avoir précédemment nié qu’un drone soit entré dans une zone d’exclusion aérienne.

Les forces de Séoul ont tenté de faire tomber les drones, tirant à un moment donné 100 obus de mitrailleuse depuis un hélicoptère. La Corée du Sud a également envoyé des avions à réaction après la détection tardive des drones. L’un des avions, un avion d’attaque léger KA-1, s’est écrasé lors du décollage dans la province de Gangwon. Tous les drones seraient rentrés en Corée du Nord en bon état.

Yoon “réprimandé” Le ministre de la Défense Lee Jong-sup au sujet de l’incident, selon les médias. Il s’est engagé à renforcer les capacités de surveillance et de reconnaissance de Séoul en dépensant 441 millions de dollars en défense aérienne au cours des cinq prochaines années.

Le président décidera de punir ou non son armée pour son incapacité à faire tomber les drones après que le ministère de la Défense aura terminé l’examen de l’opération bâclée, a déclaré vendredi un porte-parole de Yoon aux journalistes.