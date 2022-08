Un pays africain signale son premier décès lié au piqûre de Covid

Le régulateur sud-africain de la santé a établi un lien de causalité entre la vaccination et un cas mortel d’une maladie rare

Jeudi, les autorités sanitaires sud-africaines ont déclaré avoir – pour la première fois – établi un lien direct entre la mort d’un individu et le vaccin Covid-19 de Johnson & Johnson.

L’Autorité sud-africaine de réglementation des produits de santé (SAHPRA) a déclaré dans un communiqué qu’elle avait été informée d’un cas mortel d’un trouble neurologique rare appelé syndrome de Guillain-Barré (SGB) suite à une vaccination avec le vaccin Janssen de J&J.

Les données personnelles du patient n’ont pas été divulguées pour des raisons de confidentialité.

Le PDG de SAHPRA, Boitumelo Semete-Makokotlela, a déclaré qu’une évaluation de la causalité, menée en pleine conformité avec la méthodologie établie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a conclu que le cas était effectivement « un événement lié à un produit vaccinal ».

“Les événements signalés chez le receveur du vaccin correspondaient à la définition de cas du SGB et aucune autre cause probable de SGB n’a été identifiée au moment de la maladie”, dit-elle.

SAHPRA avait évalué environ 160 décès depuis le début de la campagne de vaccination contre le Covid en Afrique du Sud mais n’avait jamais établi de lien de causalité entre un décès et la vaccination jusqu’à présent, a déclaré le responsable.

“Le SGB est un événement indésirable très rare mais grave qui est associé à l’administration de divers vaccins et autres médicaments et peut également être déclenché par des infections”, Semete-Makokotlela a souligné, ajoutant que les avantages de la vaccination l’emportaient encore largement sur les risques.

Reuters a rapporté que J&J a souligné dans un commentaire envoyé par courrier électronique que le SGB était associé à un certain nombre de vaccins et d’autres médicaments, et pouvait être déclenché par le SRAS-CoV-2 – le virus qui cause le Covid-19.

Comme Semete-Makokotlela l’a expliqué aux journalistes, le SGB est une maladie rare affectant le système immunitaire de l’organisme, provoquant divers symptômes légers à graves, notamment une faiblesse musculaire, des douleurs musculaires, des engourdissements et des picotements. Dans de nombreux cas, le syndrome se résout sans effets secondaires graves, mais il peut devenir grave et provoquer une paralysie et d’autres symptômes potentiellement mortels.

L’année dernière, les autorités américaines ont ajouté un avertissement concernant un risque accru de SGB dans les 42 jours suivant la vaccination à la fiche d’information de la FDA pour le vaccin Covid-19 de J&J.