Un pays africain ordonne un confinement partiel

Le président ougandais Yoweri Museveni a annoncé les restrictions après qu’une épidémie d’Ebola a tué 19 personnes

L’Ouganda a imposé samedi des confinements dans deux districts pour contenir l’épidémie d’Ebola, qui a déjà fait 19 morts. La nouvelle a été confirmée par le président Yoweri Museveni.

Lors d’une allocution télévisée, le président a averti qu’avec 58 cas confirmés, il y a un risque que “Ebola pourrait se propager au-delà de l’Ouganda.”

“Compte tenu de la gravité du problème et pour empêcher sa propagation et protéger les vies et les moyens de subsistance, le gouvernement prend des mesures supplémentaires qui nécessitent une action de notre part à tous”, dit le président.

Les mesures comprennent un couvre-feu nocturne, la fermeture des marchés, des lieux de culte et de divertissement, et la restriction des déplacements vers et depuis les districts de Mubende et Kassanda. Les écoles resteront ouvertes.

“Toutes ces mesures commenceront avec effet immédiat et dureront 21 jours car la période d’incubation d’Ebola peut aller jusqu’à 21 jours”, dit Museveni.

Il a ordonné au ministère de la Santé d’intensifier la surveillance et la recherche des contacts, et de mobiliser des ressources supplémentaires dans deux districts, ajoutant que la ville de Kampala devrait être en “un mode de réponse” suite à la découverte de deux cas originaires de Mubende.

Le ministère de la Santé a confirmé l’épidémie le 20 septembre, affirmant qu’elle avait été causée par la souche soudanaise du virus Ebola.

La souche, pour laquelle il n’existe pas de vaccins ou de médicaments homologués, a déjà provoqué des épidémies en Ouganda, au Soudan du Sud et en République démocratique du Congo.

Bien qu’il ne partage pas de frontière avec l’Ouganda, le Nigeria a annoncé le 4 octobre des mesures pour empêcher la propagation de la maladie à partir du pays.

Ebola est un virus qui commence généralement par des symptômes tels que fièvre, mal de gorge, douleurs musculaires et maux de tête, souvent suivis de vomissements, de diarrhée, d’éruptions cutanées, d’une diminution des fonctions rénales et hépatiques et de saignements. Le taux de mortalité moyen de la maladie est d’environ 50%, selon l’Organisation mondiale de la santé.

Une épidémie d’Ebola de 2013 à 2016 en Afrique de l’Ouest a fait plus de 11 000 morts.