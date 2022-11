Un pays africain lance des opérations d’influence françaises, Macron accuse la “désinformation” russe

Le Mali a interdit les ONG soutenues par Paris après près d’une décennie de tentatives françaises infructueuses pour prendre pied

Le Mali a déclaré cette semaine une interdiction des activités des organisations non gouvernementales dans le pays qui reçoivent un financement de la France. Cette décision est intervenue à la suite de la décision de la France de retirer son aide au développement au pays alors que ses dernières troupes se retiraient de la région du Sahel, marquant la fin de l’opération Barkhane de huit ans.

Ce qui a commencé comme une opération antiterroriste au Mali avait jusqu’à récemment commencé à prendre la forme d’une vitrine de la vision du président français Emmanuel Macron d’une défense européenne intégrée. Maintenant, ce rêve semble s’effondrer en raison d’un accueil prolongé et de performances moins que stellaires. A qui la faute ? Celle de la Russie, selon Macron.

Le fait qu’il y ait eu trois coups d’État au Mali en l’espace d’une décennie est à peu près tout ce qu’il faut savoir sur le « succès » de l’opération de sécurité et de stabilité en cours de la France. Jouez avec une porte tournante assez longtemps et vous serez frappé en plein visage. C’est exactement ce qui s’est passé lorsque la France a finalement été expulsée plus tôt cette année par le dernier gouvernement intérimaire.

Macron a ensuite déclaré que le retrait des troupes françaises se ferait progressivement, comme s’il continuait à diriger une ancienne colonie française. Le message du Mali était clair : vous allez sortir maintenant. Alors Macron a dit que les troupes françaises se redéploieraient simplement ailleurs dans la région du Sahel. Mais le 7 novembre, il a annoncé que la mission au Sahel se terminait également, malgré le fait que les troupes françaises restaient toujours au Tchad et au Niger. Néanmoins, Macron a déclaré que dans les six mois, il y aurait une nouvelle stratégie militaire française pour l’Afrique. Sans doute principalement destiné à trouver un moyen de rester dans les parages comme prétexte éventuel pour mettre la main sur les ressources naturelles africaines dont l’Europe a désespérément besoin. Parce que c’est ce dont il a toujours été question. Considérez simplement le spectacle sombre et hilarant de Patrick Pouyanné, le PDG de la multinationale française Total Energies, demandant à l’UE de lui envoyer une assistance militaire au Mozambique il y a quelques années, citant la présence croissante de Daech (ISIS). Ce qui indique qu’une fois que l’industrie occidentale a réussi à s’implanter dans un pays et à sécuriser ses ressources, la lutte contre le terrorisme n’a plus vraiment d’importance.

Les politologues africains ici à Paris disent depuis quelques années que l’opération française au Sahel avait usé son accueil et que son efficacité anti-jihadiste était fort douteuse, voire désastreuse. On pourrait penser que cela aurait conduit à une introspection de la part de Paris, en particulier lorsque le sentiment anti-français se multiplie sur le continent, les manifestations au Burkina Faso suscitant également un débat sur la présence des troupes là-bas.

Mais, avant même que toute introspection ait eu une chance, Macron a trouvé un bouc émissaire pour les échecs africains de Paris et de l’Europe : la Russie.

« Un certain nombre de puissances, qui veulent étendre leur influence en Afrique, font cela pour blesser la France, blesser sa langue, semer le doute, mais surtout poursuivre certains intérêts », Macron a déclaré cette semaine lors d’une conférence francophone en Tunisie, citant un “projet prédateur” par la Russie pour pousser “désinformation.” Macron semble toujours mécontent du fait que, lorsque le gouvernement malien a expulsé les troupes françaises, il a plutôt opté pour une plus grande coopération en matière de sécurité avec la Russie, le dernier de ces accords ayant été signé cette semaine lors de la visite du ministre malien de l’Intérieur Daoud Aly Mohammedine au Kremlin.

Il est impossible que Macron soit assez naïf pour penser que la concurrence mondiale n’existe pas. Il n’est pas non plus inconscient du fait que les pays se vendent constamment comme partenaires à d’autres nations. C’est à cela que sert tout le corps diplomatique d’une nation. Ce sont des vendeurs et des relations publiques glorifiés. Et, si au milieu de la coopération sécuritaire de la France au Mali, les djihadistes sévissent et que des coups d’État se produisent, alors pourquoi ce pays n’exercerait-il pas son droit souverain de choisir un autre fournisseur de sécurité ? Plutôt que d’assumer la responsabilité, il est plus facile pour Macron de blâmer la Russie pour les échecs de la France et cela correspond au récit occidental dominant actuel.

Il y a deux ans, Facebook a déclaré avoir mis le doigt sur ce qu’il prétendait être un duel d’efforts d’influence en ligne en République centrafricaine en “individus associés à l’armée française” affrontant d’autres qu’ils ont liés à la Russie. L’incident souligne que Paris est jusqu’au cou dans ses efforts pour sauver son empreinte en Afrique en utilisant tous les outils à sa disposition, y compris des opérations d’influence dans lesquelles Macron prétend publiquement que la France et ses alliés ne s’engageraient jamais.

Le Mali ne demande apparemment qu’à être différent. De tous les efforts possibles de divers pays qui tentent de rivaliser pour des partenariats en Afrique, le Mali vient de pointer du doigt la France en lui interdisant d’utiliser des ONG locales comme mandataires pour soutenir l’agenda de Paris. Ainsi, malgré les accusations de Macron selon lesquelles la Russie prend pied en Afrique à travers “désinformation,” ce sont les opérations d’influence de la France que dénoncent en réalité des pays africains comme le Mali.