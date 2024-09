Un pavillon temporaire composé de 108 chaises longues fleurit quotidiennement à Copenhague — Colossal

À partir de bois et de quelques dizaines de chaises pliantes en toile, Architectes Lasovsky Johansson conçu d’un pavillon estival appelé « PETAL ». Initialement situé comme une installation fonctionnelle hébergeant un bar à huîtres lors d’une foire d’art en 2023, l’œuvre se trouve actuellement dans la cour de l’ Musée du design du Danemark à Copenhague, où les visiteurs peuvent s’arrêter pour prendre un café ou une collation.

Fondé par Juráš Lasovský et Hanna Johansson, le studio a été créé dans un esprit collaboratif et avec pour mission de « créer de beaux projets ancrés dans le territoire ». De nombreuses créations du cabinet concernent des espaces publics, tels que des écoles, des centres culturels et des places publiques.

Pour PETAL, l’équipe a conçu une structure ludique et cinétique composée de 108 chaises longues simples disposées en forme de cylindre. Pendant la journée, les sièges s’ouvrent et la pièce semble s’épanouir. Le soir, les chaises se replient pour former une surface plus solide, qui sert également d’écran pour capturer les projections de couleurs.

« Le principal objectif de la conception était d’utiliser un produit du quotidien d’une nouvelle manière tout en conservant la fonctionnalité d’origine », explique le studio dans un communiqué. Utilisant des chaises longues légères et basiques, le pavillon temporaire est facile à monter, à démonter et à emballer à plat. À la fois espace fonctionnel et objet d’art, PETAL invite à une expérience à 360 degrés.

Lasovsky et Johansson travaillent actuellement sur un projet de design contemporain pour le nouveau musée de la culture finlandaise forestière à Svullrya, en Norvège. Découvrez d’autres projets sur le site du studio site web et Instagram.

Photographie d’Astrid Maria Rasmussen

Photo d’Alexandre Andghuladze

Photo de Joakim Züger, BARSK Projects

Photographie d’Astrid Maria Rasmussen