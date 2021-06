Un patron de transport à prix réduit coupable d’homicide involontaire coupable après qu’un camion avec des freins défectueux a tué deux amis dans un accident de route d’horreur

Un patron de transport à faible coût qui n’a pas réussi à réparer les freins d’un camion de 30 tonnes a été reconnu coupable d’homicide involontaire après la mort de deux de ses amis dans un accident d’horreur.

Michael Holgate a été qualifié de « honteux » et « méprisable » par les familles des victimes Nigel Eley, 41 ans, et John-Paul Cassidy, 37 ans.

Nigel Eley, est décédé lorsqu’un camion de 30 tonnes s’est écrasé sous leurs soins après une défaillance de ses freins Crédit : PA

John-Paul Cassidy était dans la voiture lorsque l’horrible accident s’est produit Crédit : PA

Le camion transportant une caravane s’est écrasé de l’autre côté de la route Crédit : MEN Media

Le conducteur a été reconnu coupable de mort par conduite dangereuse Crédit : MEN Media

Le couple est décédé lorsque le camion, qui transportait une grande caravane statique, a percuté le M62 en avril 2018, a déclaré la police de Humberside.

Un porte-parole de la force a déclaré que le camion s’était dirigé vers la chaussée opposée, entrant en collision avec la Lexus noire dans laquelle se trouvaient M. Eley et M. Cassidy.

Il a déclaré que Michael Holgate, propriétaire de la société de transport, avait été reconnu coupable d’homicide involontaire coupable par négligence grave vendredi par un jury qui a appris qu’il avait manqué à sa responsabilité de garantir la sécurité de ses véhicules.

Le conducteur du camion, Jack Beston, a déjà plaidé coupable d’avoir causé la mort par conduite dangereuse, et lui et Holgate seront condamnés à Hull Crown Court la semaine prochaine, a-t-il déclaré.

Le sergent Rob Mazingham a déclaré : « Michael Holgate était chargé de s’assurer que ses véhicules étaient en état de rouler.

« Notre enquête a trouvé des défauts mécaniques avec ce véhicule qui ont clairement montré le mépris de Holgate pour ses responsabilités, et a révélé une image choquante d’une culture d’entreprise avec un mépris total pour la sécurité et la maintenance. »

L’unité de collision sérieuse de la force a déclaré avoir trouvé un certain nombre de problèmes mécaniques, notamment une valve défectueuse dans l’accouplement à la remorque, ce qui signifiait que les freins ne fonctionnaient pas correctement.

Ils ont également déclaré que Beston n’avait pas réussi à résoudre un problème avec le voyant ABS à plusieurs reprises.

Mais M. Mazingham a déclaré que l’accident aurait pu être évité si Beston avait décidé d’arrêter le véhicule.

NINTCHDBPICT000661781507 Crédit : MEN Media

Une victime a été retrouvée morte sur les lieux et une autre est décédée plus tard à l’hôpital Crédit : MEN Media

Des voitures ont été piégées pendant des heures sur l’autoroute alors que les services d’urgence s’occupaient de l’accident Crédit : MEN Media

Il a déclaré: « Jack Beston savait alors qu’il conduisait le véhicule sur la M62 ce jour-là que ses freins ne fonctionnaient pas et pourtant, plutôt que de tirer son véhicule en toute sécurité et d’appeler une assistance mécanique, il a poursuivi son voyage, qui s’est soldé par des conséquences fatales. «

La force a déclaré que Holgate avait récemment purgé une interdiction de trois mois d’utiliser des véhicules utilitaires légers et n’était autorisée à commercer qu’avec une licence restreinte.

Les enquêteurs de la police ont déclaré que le camion était assuré mais que les conducteurs de ces véhicules devaient avoir plus de 25 ans. Beston n’avait que 22 ans à l’époque.

Dans un communiqué, l’épouse de M. Eley a déclaré: « La façon ignoble dont Michael Holgate dirigeait son entreprise a dévasté ma famille.

« En raison de ses actions, mon mari bien-aimé a perdu la vie et mes garçons se sont fait enlever leur père et leur héros à l’âge de neuf et quatre ans.

« Mon espoir est que cette affaire empêche quiconque d’être exposé au risque d’une telle ignorance. »

La famille de M. Cassidy a déclaré: « En avril 2018, nos vies et celles de nos deux fils ont changé à jamais, lorsque notre plus jeune fils, John-Paul, nous a été tragiquement enlevé.

« Les trois dernières années ont été très difficiles pour toute notre famille.

« Maintenant que justice a été rendue, comme la loi le permet, et que la manière honteuse dont Michael Holgate a dirigé et couvert ses activités commerciales a été exposée, sans se soucier de ses employés ou des autres usagers de la route et avec la cupidité comme seul motif, nous J’espère que la répression de ces pratiques à l’avenir sera plus rapide et plus courante. »

Holgate a été reconnu coupable de deux chefs d’homicide involontaire coupable par négligence grave et de deux chefs d’accusation de mort alors qu’il n’était pas assuré, a indiqué la police.

Il avait auparavant plaidé coupable à une infraction à la Loi sur la santé et la sécurité au travail. Il sera condamné mardi.