Un patron de la mafia emprisonné décède après 30 ans de cavale

La mort de celui surnommé le « Dernier Parrain » a couronné la sombre odyssée d’un cerveau criminel accusé d’avoir ordonné l’assassinat de deux magistrats anti-mafia et d’avoir accédé au pouvoir et d’être craint pour avoir massacré ses rivaux et ses victimes innocentes. Il a été appréhendé en janvier par une petite armée de 100 membres des forces armées dans la ville sicilienne de Palerme alors qu’il tentait de passer un test de dépistage du coronavirus.

L’arrestation de Messina Denaro en janvier a été saluée comme une victoire symbolique dans la longue lutte de l’Italie contre la foule et a amené les Siciliens à descendre dans la rue, acclamant et applaudissant spontanément la police des Carabiniers. Messina Denaro dirigerait la Cosa Nostra, peut-être le plus connu des trois principaux syndicats du crime italiens, qui comprennent également la Camorra basée à Naples et la ‘Ndrangheta calabraise. Représenté dans les films « Le Parrain » et considéré comme un élément central des sanglantes guerres mafieuses des années 1970 et 1980, l’empire criminel de Cosa Nostra s’étend du trafic de drogue à des rackets plus récents et plus créatifs, en passant par les tentatives de tirer profit de la production d’énergie alternative.