Un patriarche italien écrasé sous une avalanche de meules de fromage, une famille en deuil se précipite pour sauver l’approvisionnement

Un fromager italien est décédé cette semaine après que des milliers de meules de fromage sont tombées et l’ont écrasé dans son entrepôt.

Giacomo Chiapparini, 74 ans, vérifiait son stock dimanche soir lorsqu’une étagère s’est déformée, laissant tomber jusqu’à 15 000 meules de fromage sur lui dans une avalanche. Chaque roue pesait jusqu’à 84 livres, a rapporté la BBC.

Les pompiers sont intervenus après que des voisins ont signalé un bruit « comme le tonnerre » provenant de l’entrepôt. La recherche de Chiapparini a duré 12 heures avant que les autorités ne retrouvent son corps.

Les pompiers ont déclaré à l’AFP qu’ils avaient déterminé que Chiapparini avait utilisé une machine pour faire tourner et nettoyer les meules de fromage, ce qui aurait pu perturber l’étagère. Une enquête déterminera l’histoire complète de la façon dont l’effondrement s’est produit, mais un responsable local a estimé que la machine devait avoir mal fonctionné.

L’entrepôt de Chiapparini en Lombardie contenait 25 000 meules de Grana Padano, un fromage à pâte dure similaire au parmesan. Les dommages économiques ont totalisé environ 7,7 millions de dollars de pertes.

Comme si la perte du patriarche de la famille n’était pas suffisante, la famille doit se précipiter pour préserver ce qu’elle peut de son stock restant.

Les meules de fromage doivent rester dans un entrepôt climatisé, et le temps estival est suffisant pour gâcher l’approvisionnement restant s’ils ne sont pas déplacés assez rapidement.

« La famille, sa femme Angela et ses deux enfants, ne peuvent pas comprendre ce qui s’est passé », a déclaré Bortolo Ghislotti, président du district agricole local, au média italien Il Giorno. « Mais maintenant, nous recherchons un collègue prêt à garder toutes les roues… qui, autrement, devraient être jetées. »

Ghislotti a comparé les dégâts à ce qui est arrivé au « roi des fromages » à la suite d’un tremblement de terre dans la région d’Émilie-Romagne en Italie en 2012. Le tremblement de terre a endommagé les entrepôts du consortium Parmigiano-Reggiano, qui détenait 360 000 meules de fromage coûtant plus de 200 millions de dollars. .

Chiappriani avait alors dépanné le consortium en emportant 10 000 roues pour les conserver et limiter les pertes déjà catastrophiques.

La famille Chiappriani produit son fromage Grana Padano depuis 2006, le Poste de New York signalé. Un voisin a déclaré aux journalistes que Chiappriani lui-même travaillait nuit et jour pour aider à subvenir aux besoins de sa famille, y compris sa femme, ses enfants et ses petits-enfants, qui lui ont survécu.