un patio en cascade façonne les collines du jardin en terrasse de la maison des olivos, enveloppant le paysage environnant

Imaginée comme un refuge sur la pente d’un terrain de golf, la Maison Olivos de Gonzalo Bardach intègre le paysage dans le résidence Le patio central, qui constitue le cœur de la maison, relie le rez-de-chaussée, le premier étage et la terrasse, en intégrant le bâtiment dans son environnement grâce à une plate-forme de jardin continue recouverte de végétation indigène. Le paysage devient un élément essentiel de la maison, façonnant sa forme et sa fonction. L’extérieur du bâtiment est subtil, dissimulant une structure verticale et incurvée qui forme des collines en terrasses, permettant à la lumière de pénétrer dans la maison et de traverser la ventilation. Béton, bois, feret verre dans leurs formes brutes renforcent le lien avec la nature tout en apportant de la chaleur à l’intérieur.



Toutes les images sont une gracieuseté de Gonzalo Bardach

Les grandes fenêtres et le patio invitent à la lumière naturelle, tandis que la ventilation passive améliore le confort. Gonzalo Bardach associe les espaces intérieurs à l’environnement extérieur, en faisant de l’intimité et de l’ouverture ses principales priorités. L’aménagement paysager met l’accent sur la biodiversité, adoptant une approche organique qui permet au jardin d’évoluer naturellement au fil du temps. Les toits verts et les jardins extérieurs ajoutent à l’apparence de l’habitation mais améliorent également la qualité de l’air et contribuent à une sensation de fraîcheur.

Le Studio argentin L’orientation solaire et les régimes de vent ont été analysés pour maximiser la lumière naturelle et la ventilation, reflétant un engagement envers la durabilité et une connexion avec le paysage. Chaque zone de la maison est dotée de végétation, transformant l’espace en un petit écosystème dynamique qui encourage la coexistence entre les humains et la nature. La Maison Olivos répond aux besoins sociaux et privés, avec un rez-de-chaussée ouvert conçu pour accueillir les invités et les quartiers personnels du propriétaire donnant sur le parcours de golf. Le premier étage comprend des espaces privés pour les membres de la famille en visite, garantissant flexibilité et confort.



