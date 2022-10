Un patient sur une civière s’échappe de justesse après être tombé en raison d’un dysfonctionnement de l’ascenseur de l’hôpital

Dans ce qui se présente comme un incident effrayant, un homme sur une civière a échappé de peu à se faire couper les jambes lors d’un accident d’ascenseur. Mise en ligne sur Twitter par le journaliste Abhinay Deshpande, la vidéo montre deux hommes portant un homme sur une civière. Tandis que l’un réussit à entrer, l’autre est à l’extérieur, le brancard à moitié coincé. C’est à ce moment que l’ascenseur commence à descendre. Une situation de panique se crée dans le couloir du bâtiment de l’hôpital.

C’est alors que quelques personnes entrent et empêchent l’ascenseur de tomber complètement. Le lieu de l’incident n’est pas encore clair. Regardez la vidéo :

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à rassembler près de 186K. L’homme semble avoir échappé à la mort en une fraction de seconde.

Partie 2https://t.co/cm88I3xuTo — ajatha sathruvu (@bullabbai55) 13 octobre 2022

La partie 2 de la vidéo est également téléchargée juste en dessous de la vidéo originale. Dans la deuxième partie, on voit que l’homme tombe du brancard lorsque l’ascenseur fonctionne mal.

“Si je montre cette vidéo à mes parents, ils ne reviendront plus jamais dans l’ascenseur… ils ont déjà peur de l’escalator”, a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit: “Pas un expert, mais on dirait que le lit métallique a conduit le courant de la porte de l’ascenseur et a complété le circuit nécessaire pour prouver que la porte est fermée.”

Pendant ce temps, plus tôt, un homme a échappé de peu à se faire couper la tête dans un accident d’ascenseur effrayant en Russie. L’homme semble avoir échappé à la mort d’une fraction de seconde. Selon la description de la vidéo, l’incident s’est produit dans un immeuble d’appartements de la ville de Krasnodar, en Russie.

Dans la vidéo, un homme a été aperçu en train de sortir d’un ascenseur. Jusque-là, l’ascenseur semblait fonctionner parfaitement bien.

Cependant, lorsqu’un autre homme a essayé d’entrer dans l’ascenseur, l’ascenseur s’est déplacé vers le bas à une vitesse rapide alors que l’homme était toujours entre la porte. Des images de vidéosurveillance ont montré l’homme regardant son téléphone alors qu’il entrait dans l’ascenseur, tandis que les portes se fermaient autour de lui.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici