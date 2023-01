Un patient SLA a établi un record de communication via un implant cérébral : 62 mots par minute

Dans la nouvelle recherche, l’équipe de Stanford voulait savoir si les neurones du cortex moteur contenaient également des informations utiles sur les mouvements de la parole. C’est-à-dire, pouvaient-ils détecter comment le “sujet T12” essayait de bouger sa bouche, sa langue et ses cordes vocales alors qu’il tentait de parler ?

Ce sont de petits mouvements subtils, et selon Sabes, une grande découverte est que seuls quelques neurones contenaient suffisamment d’informations pour permettre à un programme informatique de prédire, avec une bonne précision, les mots que le patient essayait de dire. Cette information a été transmise par l’équipe de Shenoy à un écran d’ordinateur, où les mots du patient apparaissaient au fur et à mesure qu’ils étaient prononcés par l’ordinateur.

Le nouveau résultat s’appuie sur des travaux antérieurs d’Edward Chang de l’Université de Californie à San Francisco, qui a écrit que la parole implique les mouvements les plus compliqués que les gens font. Nous expulsons l’air, ajoutons des vibrations qui le rendent audible et le transformons en mots avec notre bouche, nos lèvres et notre langue. Pour émettre le son “f”, vous placez vos dents supérieures sur votre lèvre inférieure et expulsez l’air – un seul des dizaines de mouvements de la bouche nécessaires pour parler.

Une voie à suivre

Chang utilisait auparavant des électrodes placées au-dessus du cerveau pour permettre à un volontaire de parler via un ordinateur, mais dans leur préimpression, les chercheurs de Stanford affirment que leur système est plus précis et trois à quatre fois plus rapide.

“Nos résultats montrent une voie possible pour rétablir la communication avec les personnes paralysées à des vitesses de conversation”, ont écrit les chercheurs, qui comprenaient Shenoy et le neurochirurgien Jaimie Henderson.

David Moses, qui travaille avec l’équipe de Chang à l’UCSF, affirme que le travail actuel atteint “de nouveaux critères de performance impressionnants”. Pourtant, même si des records continuent d’être battus, dit-il, “il deviendra de plus en plus important de démontrer des performances stables et fiables sur des échelles de temps pluriannuelles”. Tout implant cérébral commercial pourrait avoir du mal à passer les régulateurs, surtout s’il se dégrade avec le temps ou si la précision de l’enregistrement diminue.

Un patient SLA de 67 ans a battu des records de vitesse en utilisant un implant cérébral pour communiquer. Le dispositif implanté utilise des signaux neuronaux pour détecter les mots qu’elle essaie de dire, les transmettant à un écran d’ordinateur. WILLETT, KUNZ ET AL

La voie à suivre comprendra probablement à la fois des implants plus sophistiqués et une intégration plus étroite avec l’intelligence artificielle.

Le système actuel utilise déjà quelques types de programmes d’apprentissage automatique. Pour améliorer sa précision, l’équipe de Stanford a utilisé un logiciel qui prédit quel mot vient généralement après dans une phrase. « Je » est plus souvent suivi de « am » que de « ham », même si ces mots semblent similaires et pourraient produire des motifs similaires dans le cerveau de quelqu’un.