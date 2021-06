Un patient reçoit la première perfusion du médicament controversé de Biogen contre la maladie d’Alzheimer

Le médicament de Biogen cible un composé « collant » dans le cerveau connu sous le nom de bêta-amyloïde, qui, selon les scientifiques, joue un rôle dans cette maladie dévastatrice. Le médicament devrait coûter des milliards de dollars par an à Medicare, qui n’a pas encore déterminé la part du coût du médicament qu’il couvrira, des milliards de dollars par an.

Les actions de Biogen ont bondi la semaine dernière après que la Food and Drug Administration a approuvé le médicament de la société de biotechnologie, le premier médicament autorisé par les régulateurs américains pour ralentir le déclin cognitif chez les personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer et le premier nouveau médicament pour la maladie en près de deux décennies.

Le médicament « transforme la façon dont nous traitons la maladie d’Alzheimer », a déclaré le Dr Stephen Salloway, directeur de la neurologie et du programme de mémoire et de vieillissement à l’hôpital Butler, lors d’une conférence de presse.

Marc Archambault de Wakefield a été traité avec le médicament intraveineux – dont le prix est de 56 000 $ par an – au programme de mémoire et de vieillissement de l’hôpital Butler à Providence, a confirmé un porte-parole à CNBC.

La décision de la FDA a été controversée car elle s’écartait de l’avis de son groupe d’experts indépendants, qui a refusé de manière inattendue d’approuver le médicament l’automne dernier, citant des données peu convaincantes. Au moins trois membres du panel ont démissionné pour protester contre la décision de l’agence.

Le Dr Aaron Kesselheim, professeur de médecine à la Harvard Medical School et l’un des trois qui ont démissionné, a déclaré que la décision de l’agence « était probablement la pire décision d’approbation de médicaments de l’histoire récente des États-Unis ».

« Cela sapera les soins de ces patients, la confiance du public dans la FDA, la poursuite d’innovations thérapeutiques utiles et l’abordabilité du système de santé », a-t-il écrit en démissionnant du comité consultatif sur le système nerveux central et périphérique de la FDA.

Les régulateurs fédéraux ont fait face à d’intenses pressions de la part des amis et des membres de la famille des patients atteints d’Alzheimer demandant d’accélérer le traitement du médicament, scientifiquement connu sous le nom d’aducanumab, mais la voie vers l’approbation réglementaire a été controversée depuis qu’elle s’est révélée prometteuse en 2016.

En mars 2019, Biogen a arrêté le développement du médicament après qu’une analyse d’un groupe indépendant a révélé qu’il était peu probable qu’il fonctionne. La société a ensuite choqué les investisseurs plusieurs mois plus tard en annonçant qu’elle demanderait finalement l’approbation réglementaire du médicament.

Lorsque Biogen a demandé l’approbation du médicament fin 2019, ses scientifiques ont déclaré qu’une nouvelle analyse d’un ensemble de données plus vaste a montré que l’aducanumab « réduit le déclin clinique chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer précoce ».

Les experts d’Alzheimer et les analystes de Wall Street ont été immédiatement sceptiques, certains se demandant si les données des essais cliniques étaient suffisantes pour prouver que le médicament fonctionne et si l’approbation pourrait rendre plus difficile pour d’autres sociétés d’inscrire des patients dans leurs propres essais de médicaments.

Certains médecins ont déclaré qu’ils ne prescriraient pas d’aducanumab en raison du paquet de données mixtes soutenant la demande de la société.