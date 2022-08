Un patient influent donne aux infirmières une chance unique à Country Thunder – Shaw Local

Récemment, une infirmière de 25 ans aux urgences de l’hôpital Northwestern Medicine-McHenry a déclaré qu’elle ne faisait que son travail, s’occupant d’un patient qui ne se sentait pas trop bien, et elle a été remerciée de manière très inattendue.

Alexa Duenas de Woodstock, qui travaille à l’hôpital depuis trois ans, a déclaré qu’elle s’occupait de Bruce Williams, l’aidant avec une toux agaçante.

Au cours des quatre heures environ qu’ils ont passées ensemble, ils ont discuté de l’endroit où ils ont grandi, de l’école d’infirmières, de sa victoire en tant qu’infirmière recrue de l’année et de son prochain mariage. Elle a également dit à Williams, qui est de Nashville, Tennessee, qu’elle espérait aller à Nashville pour son enterrement de vie de jeune fille.

Elle a demandé à Williams s’il avait déjà rencontré des personnes célèbres à Nashville – en particulier Morgan Wallen, un musicien country qu’elle a déjà conduit quatre heures dans un sens pour voir un concert.

Il lui a ensuite demandé si elle allait au Country Thunder à Twin Lakes, Wisconsin, le lendemain et si elle allait voir le concert de Wallen, ce à quoi elle a répondu avec enthousiasme : « C’est la seule raison pour laquelle je vais… voir lui.”

Morgan Wallen se produit au Country Thunder le samedi 23 juillet 2022 à Twin Lakes, Wisconsin. Une infirmière du comté de McHenry a été surprise par une patiente qui lui a offert des billets VIP pour le spectacle. (Fourni par Alexa Duenas)

Elle a été surprise que Williams connaisse Country Thunder et qu’il lui ait posé des questions au hasard sur Wallen.

“Je lui ai demandé comment il connaissait Country Thunder”, a-t-elle déclaré. “Il a commencé à me dire qu’il voyageait dans le monde entier pour Country Thunder parce qu’il était leur maître de cérémonie.”

Ensuite, Williams a demandé «ce que je penserais de l’accès VIP à Country Thunder et a dit qu’il voulait me donner un accès VIP. J’ai commencé à lui dire « non », il n’avait pas besoin de faire cela, et il a dit : « Je veux le faire, tu as été si gentil avec moi et tu as si bien pris soin de moi. J’ai commencé à avoir les larmes aux yeux et je l’ai beaucoup remercié et lui ai dit à quel point j’appréciais ça.

Williams, qui a également fourni des laissez-passer VIP à deux de ses amies infirmières, a déclaré lors d’un entretien téléphonique depuis son domicile à Nashville qu’il avait fait cette offre simplement parce que “c’était un ange”.

Alexa Duenas, de Woodstock, Bruce Williams, de Nashville, Tennessee, Jessica Ochoa, de Crystal Lake, et Brea Jereb, officiellement, de Lake in the Hills, à Country Thunder à Twin Lakes Wisconsin le 23 juillet 2022. Williams était patient dans la salle d’urgence de Northwestern Medicine-McHenry, où Duenas travaille comme infirmière aux urgences. Duenas s’est occupé de lui le 22 juillet et pour la rembourser, Williams, interprète et animateur de Country Thunder, l’a surprise, ainsi que deux amis, en améliorant leurs billets d’admission générale en VIP. (Fourni par Alexa Duenas)

Au concert du lendemain, Duenas était proche de Wallen, au bord de la passerelle sur laquelle il dansait et chantait. Elle a même touché sa botte plusieurs fois. Elle et ses amis ont eu accès à un espace de restauration et ont rencontré un autre chanteur country adoré, Bailey Zimmerman.

« Nous étions tous les trois émerveillés. Nous ne pouvions pas le croire. Nous étions pratiquement en larmes », a déclaré Duenas. “La section VIP était incroyable.”

Jessica Ochoa, 23 ans, de Crystal Lake travaille avec Duenas et a assisté au concert avec elle.

Ochoa, qui a renvoyé Williams des urgences ce jour-là, a déclaré que cette semaine aux urgences était l’une des plus chargées qu’elle ait jamais travaillée, donc les actions impromptues de Williams ont été grandement appréciées.

“J’étais vraiment très reconnaissant pour sa gentillesse”, a déclaré Ochoa.

Williams est la moitié de “Williams et Ree» (Ree étant Terry Ree), des musiciens et un duo comique qui se produisent ensemble depuis 50 ans.

Williams a rencontré Troy Vollhoffer, le fondateur de Country Thunder au Canada il y a environ 40 ans, et lui et Ree ont voyagé avec Country Thunder pendant environ 15 ans, jouant et animant des spectacles.

Fournir un accès VIP à Duenas et à ses amis n’était qu’une chose qu’il a dit qu’il pouvait faire pour faire savoir à Duenas qu’il appréciait son aide et sa gentillesse.

“Je me sentais assez mal”, a déclaré Williams à son arrivée à l’hôpital le 22 juillet. “J’y suis allé et en 15 minutes, elle m’a fait mieux respirer. Elle n’était qu’un ange. [Getting her VIP access] était juste quelque chose dans ma timonerie que je pouvais faire.

La rencontre fortuite entre Duenas et Williams s’est non seulement avérée être l’une des soirées les plus mémorables de Duenas, mais Duenas et ses amies infirmières se sont retrouvées au bon endroit au bon moment pour aider une jeune fille au concert en proie à une crise médicale. .

“Il y avait définitivement le destin là-bas”, a déclaré Williams.

Mais le destin ne s’est pas arrêté là.

Brea Jereb, 24 ans, anciennement de Lake in the Hills, s’est également rendue au concert avec Duenas. Aujourd’hui, Jereb travaille comme infirmier à Springfield avec l’intention de retourner dans le comté de McHenry. Lors du concert, elle a établi une connexion avec l’un des amis de Williams. Le mari de cette amie travaille dans les ressources humaines à Northwestern Medicine. La femme a immédiatement envoyé un texto à son mari pour lui faire savoir qu’elle avait rencontré une infirmière qui voulait un emploi dans le comté de McHenry, a déclaré Jereb.

“Ils ont en quelque sorte réseauté dans les coulisses, et c’était fantastique”, a déclaré Williams.

En cette période de pandémie, alors qu’il y a beaucoup d’obscurité et de négativité dans le monde, où les infirmières et le personnel médical d’urgence – parmi tant d’autres – sont attaqués dans des emplois qu’ils ont choisis parce qu’ils veulent aider les gens, ce fut une belle tournure de événements, ont déclaré les infirmières.

Selon une lettre publiée dans l’American Hospitals Association en mars exhortant le ministère américain de la Justice de mettre en œuvre des lois fédérales pour mieux protéger les travailleurs de la santé, « la violence contre les employés des hôpitaux a nettement augmenté » depuis le début de la pandémie. “Il n’y a aucun signe qu’il recule. Des études indiquent que 44 % des infirmières déclarent avoir subi des violences physiques et 68 % déclarent avoir subi des violences verbales pendant la pandémie », selon la lettre.

La lettre, demandant les mêmes protections que celles accordées aux travailleurs des compagnies aériennes, citait des reportages nationaux à titre d’exemples. Un patient dans un hôpital de Géorgie a attrapé une infirmière par le poignet et lui a donné un coup de pied dans les côtes. Une infirmière du Dakota du Sud a été projetée contre un mur et mordue par un patient ; et un étudiant en médecine à New York qui est venu de Thaïlande a été appelé «virus chinois», a reçu des coups de pied et traîné au sol et a laissé des saignements et des ecchymoses, selon la lettre.

Dans le palais de justice du comté de McHenry, il y a plusieurs cas impliquant des accusations d’agressions verbales et physiques d’infirmières et d’autres membres du personnel médical par des patients.

Une femme algonquine est accusée de deux crimes de classe 3 pour avoir donné un coup de pied à une infirmière dans l’estomac sachant que l’infirmière était enceinte de 25 semaines, selon des documents judiciaires. S’il est reconnu coupable, cet accusé pourrait être condamné à une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison et à une amende de 25 000 $. Les accusations sont également probatoires.

Jereb, une infirmière de salle d’opération, a déclaré que les infirmières sont souvent les premières en ligne lorsqu’il s’agit de patients qui expriment leurs frustrations. C’est difficile parce que les problèmes qui frustrent les patients échappent au contrôle de l’infirmière.

Duenas, qui a commencé sa carrière en tant que technicienne à l’hôpital en 2018 et est devenue infirmière aux urgences en août dernier, a déclaré qu’elle aimait son travail, mais les temps ont été “particulièrement” difficiles, principalement en raison de la pandémie de COVID-19.

“Les volumes sont vraiment élevés et… vous entendez beaucoup de commentaires négatifs… et pour [Williams] faire cela est la chose la plus significative », a-t-elle déclaré. “Nous entendons tellement de points négatifs, c’est tellement agréable d’entendre un positif. C’est pourquoi je suis ici, pourquoi je fais ça. Quand les gens sont négatifs, cela vous décompose. [It’s like] Je fais tout ce que je peux. Je ne sais pas ce que je peux faire d’autre.

Williams a dit qu’il pensait à la façon dont on s’occupait de lui et à la gentillesse qui lui était témoignée et a pensé: «Mon Dieu, vous êtes des anges. Comment les gens peuvent-ils te brutaliser jour après jour, et tu peux toujours être un ange ? [Duenas] est vraiment un ange, et tout le personnel là-bas, ils ont juste pris tellement soin de moi et m’ont soutenu pour que je puisse aller faire mon travail.