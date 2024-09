Un patient humain atteint de la grippe aviaire n’a eu aucun contact connu avec un animal

Un adulte du Missouri qui a été testé positif au H5 grippe aviaire n’a eu aucun contact connu avec des animaux mais souffre de problèmes de santé sous-jacents, selon un déclaration des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).

Le cas de grippe aviaire Un (H5) a été identifié dans le cadre du programme normal de tests de surveillance de la grippe du Missouri, ce qui a conduit à la détection potentielle du sous-type H5 qui a été confirmé par le CDC, selon un communiqué de presse du Département de la Santé et des Services aux Personnes Âgées de l’État du Missouri. Pour garantir la confidentialité, l’État ne fournit pas d’informations supplémentaires sur le patient, si ce n’est que la personne s’est rétablie et a été renvoyée chez elle. L’État ne signale aucune augmentation des cas de grippe humaine et aucun signe d’activité grippale inhabituelle chez les personnes, y compris les visites aux urgences liées à la grippe, selon le communiqué de presse.

Bien que le virus H5 soit principalement présent chez les oiseaux sauvages et la volaille, il a été identifié chez d’autres animaux aux États-Unis, notamment les vaches laitières.

Selon le communiqué de presse du Missouri, « aucune infection H5 n’a été signalée chez les vaches laitières dans le Missouri ; quelques cas de H5 ont été signalés dans des troupeaux commerciaux ou de basse-cour et chez des oiseaux sauvages ».

Ce cas représente la 14e occurrence signalée de H5 chez l’homme aux États-Unis en 2024, mais c’est le premier sans exposition professionnelle connue à des animaux malades ou infectés, et des tests supplémentaires pour caractériser le virus sont en cours, selon le CDC. L’identification de la N (neuraminidase) dans l’échantillon du patient est en attente ; H1N1 Le virus H5N1 a été identifié chez des oiseaux sauvages dans le Missouri dans le passé, mais le CDC estime actuellement que le risque de H5N1 pour le grand public est faible, selon le communiqué.

« La principale préoccupation dans ces situations est qu’aucune transmission ultérieure ne se produise. Les résultats de l’enquête en cours indiqueront si des changements de directives sont nécessaires », a noté le communiqué.

Ce que cela signifie pour les cliniciens

Ce cas est le 15e cas de grippe aviaire H5N1 chez l’homme signalé aux États-Unis depuis 2022, et l’intérêt pour ce cas découle de l’absence d’exposition animale actuellement identifiée, a déclaré le Dr David Cennimo, professeur agrégé de médecine et de pédiatrie à la Division des maladies infectieuses de la Rutgers New Jersey Medical School, Newark, dans une interview.

« Tous les autres cas humains étaient liés à des oiseaux ou des vaches malades. Nous recevons régulièrement des nouvelles d’épidémies dans des élevages de poulets commerciaux, et des avertissements concernant des infections chez des poulets de basse-cour également », a déclaré Cennimo. « Les populations d’oiseaux sauvages sont touchées depuis des années et sont également surveillées », a-t-il déclaré.

Les équipes de santé publique du Missouri doivent être félicitées pour leur surveillance et leur signalement diligents dans le cadre des protocoles standards, a déclaré Cennimo. « Jusqu’à présent, nous n’avons pas été informés d’une exposition évidente », a-t-il déclaré. Si en fait le patient n’a pas été exposé professionnellement, il se peut qu’il se souvienne d’un oiseau sauvage mort dans son jardin ou qu’il ait été exposé à une certaine quantité de virus encore inconnue, a-t-il déclaré.

« Une question intrigante a été soulevée concernant la possibilité que le lait non pasteurisé transmette le virus », a déclaré Cennimo à Medscape. « Cependant, il n’existe aucun cas de H5N1 signalé chez des vaches du Missouri et nous n’avons aucune idée des antécédents alimentaires du patient. Je suis sûr que des enquêtes détaillées sont en cours et je tiens à souligner qu’il n’existe aucune preuve que le lait soit un vecteur de transmission du virus, seulement une possibilité théorique », a-t-il souligné.

Si les patients ont entendu parler du cas et expriment leur inquiétude, la personne moyenne devrait être beaucoup plus préoccupée par la grippe humaine saisonnière que par la grippe aviaire, surtout si elle n’est pas vaccinée, a déclaré Cennimo.

« La préoccupation concernant le H5N1 serait que nous commencions à voir une propagation interhumaine soutenue du virus, mais je voudrais également souligner aux patients inquiets que les antiviraux dont nous disposons contre la grippe semblent être efficaces », a-t-il ajouté.

Les conditions médicales sous-jacentes inconnues du patient auraient pu augmenter le risque de grippe grave, et toute exposition pourrait ne jamais être connue car elle était trop mineure pour être remarquée, a noté Cennimo.

Pour les cliniciens, le message permanent est de souligner grippe saisonnière Le vaccin est disponible pour tous ceux qui y ont droit, a déclaré Cennimo à Medscape. « Envisagez un traitement antiviral pour ceux chez qui il est recommandé », a-t-il déclaré. En outre, « pensez à la possibilité d’exposition des animaux, en particulier des oiseaux. S’il existe des inquiétudes concernant la grippe aviaire, prévenez votre service de santé et organisez des tests », a-t-il ajouté. « Si vous envoyez des vaccins, vous devez en informer votre médecin traitant. test de grippe et il est positif pour la grippe A mais pas confirmé H1 ou H3, l’échantillon doit être réexaminé évalué« , a déclaré Cennimo.

Cennimo n’avait aucun conflit d’intérêts à déclarer.