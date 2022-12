Un patient décède dans la salle d’attente de l’urgence achalandée de l’hôpital d’Edmundston, confirme Vitalité

Un homme dans la soixantaine est décédé mercredi dans la salle d’attente du service des urgences de l’Hôpital régional d’Edmundston, alors que l’urgence avait «un fort achalandage et de longs temps d’attente», mais le Réseau de santé Vitalité ne croit pas qu’il y ait un lien.

Le patient a été trié, suivi et soigné selon les protocoles établis, a indiqué jeudi dans un communiqué le Dr France Desrosiers, présidente-directrice générale de la régie régionale de la santé.

Son état a été jugé stable lors du triage.

“Pour le moment, aucune relation de cause à effet entre le niveau de trafic et le décès n’a été établie”, a déclaré Desrosiers.

“Une analyse approfondie est en cours pour déterminer avec précision ce qui s’est passé et apporter les améliorations nécessaires.”

Le communiqué ne précise pas si le patient est décédé en attente de soins, comme ce fut le cas du père de cinq enfants décédé il y a deux semaines à l’hôpital Horizon de Moncton, alors que l’urgence était dans un « état de surcapacité critique », et le patient, décrit par un témoin en tant que personne âgée en fauteuil roulant, décédé dans la salle d’attente de l’urgence de l’Hôpital Dr Everett Chalmers d’Horizon à Fredericton en juillet.

Un porte-parole de Vitalité a confirmé à CBC News jeudi en fin d’après-midi que le patient était décédé dans la salle d’attente, mais n’a pas précisé depuis combien de temps le patient attendait.

La Dre France Desrosiers, présidente-directrice générale de Vitalité, a offert ses condoléances aux proches du patient et a remercié l’équipe de l’urgence pour son « dévouement exemplaire ». (Gilles Boudreau/Radio Canada)

L’hôpital faisait également face à un “taux d’occupation élevé” mercredi, selon le communiqué.

Les résultats de l’examen seront partagés avec les proches de l’homme, a déclaré Desrosiers. Elle n’a pas précisé si les résultats seront rendus publics.

Aucune autre information sur le patient ou son état lors de la visite aux urgences ne sera divulguée, a-t-elle déclaré, citant la confidentialité.

Les décès aux urgences en hausse

L’Hôpital régional d’Edmundston a connu une augmentation des décès à l’urgence cette année, par rapport aux trois années précédentes, selon les données publiées par le ministère de la Santé.

Le nombre de patients décédés n’a pas été fourni, seulement le taux de patients décédés pour 1 000 inscriptions de patients.

Le taux était de 1,13 pour 1 000 en août. Cela représente une augmentation par rapport à 0,94 pour l’ensemble de 2021, 0,38 en 2020 et le taux pré-pandémique de 0,53 en 2019.

Toute personne décédée à l’arrivée est exclue de ces chiffres.

Aucune cause de décès n’est fournie.

Tarifs les plus élevés à Tracadie

Les chiffres montrent que plusieurs hôpitaux du Nouveau-Brunswick ont ​​eu plus d’incidents de décès dans leurs salles d’urgence que la moyenne cette année, en particulier dans la ville de Moncton et dans les communautés francophones du Nord.

Les données sur la mortalité publiées par les autorités sanitaires Vitalité et Horizon montrent une augmentation globale des décès survenus parmi les personnes visitant les urgences en 2022 par rapport à 2021, mais plusieurs domaines spécifiques expliquant la majeure partie de la hausse.

À Tracadie, les chiffres montrent que 2,09 personnes sur 1 000 qui se sont rendues au service d’urgence local entre janvier et août sont décédées – le taux le plus élevé enregistré au Nouveau-Brunswick au cours des quatre dernières années. C’est également le double du taux de décès que le même hôpital a connu en 2019, la dernière année complète avant l’arrivée de la pandémie de COVID-19.

Parmi les principaux hôpitaux, le Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont de Moncton a signalé 1,79 décès pour 1 000 personnes ayant visité son service d’urgence au cours des huit premiers mois de 2022. C’est le double du taux moyen qu’il a affiché au cours des trois années précédentes.

Au total, 174 Néo-Brunswickois sont décédés dans les urgences de l’hôpital Horizon jusqu’à présent cette année, ce qui pourrait signifier environ 275 décès d’ici la fin de 2022 si les taux restent les mêmes. Vitalité n’a pas fourni le nombre de patients décédés dans ses urgences, seulement le taux de décès pour 1 000 inscriptions de patients. (Radio-Canada)

La région de Moncton a également été le site des taux de mortalité les plus élevés aux urgences affichés par Horizon, bien qu’il n’ait pas fourni de résultats pour les hôpitaux individuels, combinant plutôt les chiffres des services d’urgence de Moncton et de Sackville. Horizon a signalé un total de 45 décès dans ces deux urgences, au 19 août.

Il s’agit d’un taux de 1,34 décès pour 1 000 visites, ce qui est supérieur à sa moyenne des trois années précédentes, et entre 52 et 127 % supérieur aux taux enregistrés par les autres regroupements d’hôpitaux d’Horizon centrés à Saint John, Fredericton et Miramichi.

Mais les décès dans les salles d’urgence de l’hôpital Horizon traînaient loin derrière un certain nombre d’hôpitaux francophones plus petits, y compris ceux de Sainte-Anne-de-Kent, Bathurst et Caraquet qui ont tous enregistré des taux de mortalité de 1,74 pour 1 000 visites ou plus entre janvier et août, bien au-dessus leurs moyennes des trois années précédentes dans chaque cas.

Au total, Horizon rapporte que 174 personnes qui ont visité l’un de ses 12 services d’urgence sont décédées, au 19 août, ce qui devrait atteindre environ 275 d’ici la fin de l’année, si les taux restent les mêmes.

Vitalité ne fournit que des taux, pas le nombre réel de décès. Mais sur la base du nombre traditionnel de patients visitant la salle d’urgence du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont d’environ 60 000 par an, cet hôpital à lui seul pourrait voir jusqu’à 107 décès en 2022, sur la base des chiffres rapportés à la fin du mois d’août.

Taux de mortalité Vitalité ER par hôpital de janvier à août 2022 par rapport à l’ensemble de 2021 :

Centre hospitalier universitaire Dr Georges-L.-Dumont — 1,79 pour 1 000, en hausse par rapport à 1,04.

Hôpital Stella-Maris-de-Kent — 1,93, contre 2,13.

Hôpital de Grand-Sault — 0,41, en baisse par rapport à 0,58.

Hôpital régional d’Edmundston — 1,13, contre 0,94.

Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Quentin — 0,12, contre 0,49.

Hôpital régional de Campbellton — 1,35, contre 1,81.

Hôpital régional Chaleur —1,83, en hausse par rapport à 1,15.

Hôpital Enfant-Jésus RHSJ — 1,74, en hausse par rapport à 0,85.

Hôpital de Tracadie — 2,09, contre 2,07.

Taux de mortalité Horizon ER par région de janvier à août 2022 par rapport à l’ensemble de 2021 :

Région de Moncton — 1,34 pour 1 000 patients (45 patients), en baisse par rapport à 1,37 (73 patients).

Région de Saint John — 0,77 (59 patients), en baisse par rapport à 0,83 (87 patients).

Région de Fredericton — 0,88 (60 patients), en baisse par rapport à 1,10 (105 patients).

Région de Miramichi — 0,59 (10 patients), en baisse par rapport à 0,88 (22 patients).

Augmentation de la gravité

Le ministre de la Santé, Bruce Fitch, a déclaré que chaque décès est “une situation tragique”.

Il a dit qu’il ne pouvait pas commenter des cas spécifiques, mais il a rencontré mercredi les PDG et administrateurs de Vitalité et Horizon pour discuter du dernier décès du patient et on lui a dit que l’acuité, ou la gravité, des cas apparaissant aux urgences est “de plus en plus et cela cause une partie de l’arriéré.”

“Certains des résultats sont inévitables”, a-t-il déclaré.

“Mais nous pouvons gérer les choses que nous pouvons gérer et, encore une fois, nous efforcer d’avoir de meilleurs résultats à l’avenir.”

Le ministre de la Santé, Bruce Fitch, a répondu jeudi aux questions de plusieurs journalistes sur le dernier décès aux urgences dans la province. (Radio-Canada)

Fitch a déclaré que le ministère de la Santé et les autorités sanitaires régionales faisaient “beaucoup, beaucoup de choses” pour aider à atténuer certaines des “pressions et des stress” dans les salles d’urgence, comme le recrutement, l’amélioration du flux de patients et la tentative de s’assurer que les lits sont ouverts.

Pressé d’obtenir des détails sur ce qui est fait pour lutter spécifiquement contre les décès de patients dans les salles d’urgence, Fitch a déclaré que les autorités sanitaires régionales lui avaient donné une liste d’environ 20 choses qui se sont produites “en essayant de réduire la congestion et de traiter les patients en temps opportun”. Il n’a pas précisé ni discuté de leur succès.

Les gens sont “terrifiés”

La porte-parole du Parti vert en matière de santé, Megan Mitton, a qualifié la mort d’Edmundston de “vraiment préoccupante”.

Elle a dit qu’elle se rend compte qu’il y aura des cas où des gens mourront lorsqu’ils iront à l’hôpital.

“Cependant, ce que nous voyons, ce sont des gens qui se présentent à l’hôpital et ne reçoivent pas les soins dont ils ont besoin quand ils en ont besoin.”

Elle a cité le cas d’une femme de Memramcook qui est arrivée à l’hôpital en ambulance, a attendu 14 heures et a dû être opérée d’urgence. « Elle était mourante. Ce n’est pas OK », a déclaré le député provincial de Memramcook-Tantramar.

La porte-parole du Parti vert en matière de santé, Megan Mitton, affirme que les gens sont « terrifiés », ne sachant pas s’ils obtiendront les soins dont ils ont besoin dans les hôpitaux de la province. (Radio-Canada)

Mitton soutient que les médecins, les infirmières et les ambulanciers font tout ce qu’ils peuvent pour sauver des vies, “mais les patients ne reçoivent pas toujours les soins dont ils ont besoin à temps pour sauver leur vie”.

“Les patients voient leur sécurité menacée” et ils sont “terrifiés”, a-t-elle déclaré.

Le PDG “attristé”

Dans un communiqué après le décès à Edmundston, Desrosiers s’est dite “attristée par la tournure des événements” et a présenté ses condoléances à la famille et aux proches du patient.

Elle a également remercié les membres de l’équipe du service des urgences pour leur “dévouement exemplaire et les a assurés de son plein soutien”.

Il s’agit du deuxième décès à l’hôpital d’Edmundston annoncé par ER Vitalité en quatre mois.

Le 24 juillet, un patient “a perdu la vie dans des circonstances imprévisibles et exceptionnelles”.

L’autorité sanitaire a déclaré qu’elle ne pouvait pas divulguer plus d’informations dans ce cas, mais a déclaré que les niveaux de dotation en personnel et les temps d’attente étaient normaux et que les processus de triage étaient correctement terminés.

À l’époque, le ministre de la Santé a déclaré que les circonstances de ce cas étaient très différentes de celles du décès d’un patient de Fredericton, qui a déclenché un bouleversement majeur dans la direction des soins de santé au Nouveau-Brunswick, mais il n’a pas précisé comment.

À la suite du décès de Fredericton, le premier ministre Blaine Higgs a nommé Fitch au poste de nouveau ministre de la Santé, en remplacement de Dorothy Shephard, a congédié le PDG d’Horizon, le Dr John Dornan, et a remplacé les conseils d’administration des deux autorités sanitaires par des administrateurs. Desrosiers a conservé son poste à la tête de Vitalité.