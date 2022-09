Un patient de Floride ne peut pas péter ou faire caca après que le médecin ait accidentellement opéré du mauvais côté du côlon

L’erreur d’un médecin de Floride lors d’une intervention au mauvais bout du côlon a stoppé la capacité d’un patient à excréter ou à faire passer des gaz par l’anus. Selon un rapport du Miami Herald, la plainte concernant la mauvaise opération a été enregistrée auprès du Florida Department of Health. Le médecin qui a effectué l’opération est identifié comme étant le Dr Scott Zenoni de Melbourne, qui est autorisé en Floride depuis le 26 novembre 2013. En plus de cela, Zenoni serait également certifié par l’American Board of Surgery pour effectuer des chirurgies. .

En raison de la plainte administrative, la procédure de mesures disciplinaires à l’encontre du médecin a été engagée. Selon les rapports, la plainte pourrait signifier n’importe quoi, d’une amende à la révocation du permis à la suite d’une procédure de colostomie bâclée. Mais puisqu’il s’agit de la première action disciplinaire enregistrée contre Zenoni, il est susceptible d’être affecté à la poursuite de ses cours de formation médicale sur les chirurgies au mauvais endroit avec une amende.

Selon le rapport, la plainte a été enregistrée contre le médecin le 30 septembre 2020. Le médecin était censé rectifier une plaie sacrée, une plaie cutanée près du bas du dos.

La plainte indique que la chirurgie pratiquée par Zenoni le 8 octobre 2020 serait une “procédure de colostomie de dérivation qui détournerait la vapeur fécale et permettrait à la plaie sacrée de guérir”. Cependant, pendant la chirurgie, le médecin a détourné par inadvertance la mauvaise extrémité du côlon MW du patient. “Zenoni a détourné l’extrémité distale du côlon, l’extrémité aval alors qu’il aurait dû détourner l’extrémité proximale, l’extrémité amont du côlon”, indique la plainte. Cette erreur a empêché le patient d’évacuer les gaz, d’aller à la selle et de devenir distendu. Le problème a été signalé près de 12 jours après l’opération. La plainte a révélé que le médecin avait effectué une autre opération pour corriger son erreur le 21 octobre 2020.

Selon certaines informations, le médecin accusé n’a pas encore publié de déclaration officielle à ce sujet.

