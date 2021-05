Un patient danse avec un médecin après avoir battu Covid à l’hôpital de Bengaluru, une vidéo virale gagne Internet

Contracter le covid-19 a un impact sévère sur la santé physique et mentale d’une personne. En ces temps, où les gens ont du mal à trouver des lits d’hôpitaux, des bouteilles d’oxygène et des médicaments, il est évident que la tristesse et l’impuissance sont partout. La deuxième vague du virus a dévasté de nombreuses familles à travers l’Inde après que leurs proches ont succombé au virus. Alors que le pays dans son ensemble fait face au deuil et aux traumatismes, ce ne sont que des nouvelles du rétablissement d’étrangers et des vidéos heureuses des hôpitaux qui ont tendance à faire sourire.

Récemment, une vidéo de danse d’un médecin et d’un patient qui ont vaincu le coronavirus est devenue virale sur Internet. Dans le clip joyeux partagé par ERT Bangalore, le médecin vêtu d’un kit d’EPI peut être vu en train de groover avec un patient dans un service général d’un hôpital basé à Bangalore. On les voit tous les deux danser sur les airs d’un morceau de Bollywood.

Le patient s’identifie comme Kumar. L’homme est un chauffeur d’ambulance qui a été testé positif pour COVID-19. Afin de connaître l’intensité de l’infection, il a fait un scanner. Le score de son scanner était de 18/25 et sa saturation en oxygène était d’environ 75. En raison de la gravité de son état, il a été avisé d’une hospitalisation. Mais, comme il n’y avait pas de lits, il se rendit à Mysore dans l’espoir d’en trouver un. Malheureusement, il n’a pas pu trouver un lit là aussi. En conséquence, il a approché l’équipe de l’ERT qui l’a aidé à trouver un lit à Bengaluru.

Comme l’organisation l’avait aidé à trouver le lit, ils l’ont vérifié pour savoir comment il allait après sept jours. Pour décrire son bien-être, Kumar a envoyé cette vidéo de danse joyeuse qui a été enregistrée avant sa sortie de l’hôpital. Après avoir été libéré le 25 mai, il a été conseillé à Kumar de rester en isolement à domicile et il s’y conforme.

