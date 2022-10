Un patient cri a révélé que la nourriture de l’hôpital lui rappelait le pensionnat, alors le CUSM a commencé à faire de la bannock

C’était à la fin septembre 2021, lorsque la Dre Marie-Josée Brouillette dit avoir consulté pour la première fois un patient qui allait devenir la force motrice d’un nouveau menu au Centre universitaire de santé McGill.

George Matches, 69 ans, était un homme cri de Chisasibi qui était hospitalisé pour une chirurgie contre le cancer, mais il refusait de manger, ce qui inquiète son équipe chirurgicale pour son rétablissement.

“Nous demandions, eh bien, qu’aimeriez-vous manger? Et il ne répondait pas à cette question. La conversation n’allait nulle part”, a déclaré Brouillette.

Ce n’est que lorsque Matches était sur le point d’être libéré qu’il s’est ouvert à Megan Kouri, l’une des étudiantes en médecine de la rotation de Brouillette.

“Il a dit à Megan, ‘tu veux savoir pourquoi je ne mange pas?… La nourriture ici me rappelle la nourriture au pensionnat'”, se souvient Brouillette.

“Nos mâchoires sont tombées.… Nous ne savions pas que notre nourriture pouvait être aussi déclenchante pour certains patients des Premières Nations. Alors là, nous le pressons de manger, de manger un aliment qu’il n’aime pas et qui lui rappelle un traumatisme . [That] n’était pas du tout sur notre radar.”

Brouillette dit qu’elle a remercié Matches pour le partage et lui a promis que l’hôpital ferait un changement. En l’espace d’un an, le CUSM a annoncé qu’il offrait du bannock, un pain plat traditionnel rapide, aux patients inuits et des Premières nations de l’hôpital.

La nourriture a du sens

Treena Wasonti:io Delormier, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la nutrition et la souveraineté alimentaire des peuples autochtones à l’Université McGill, affirme que ce nouveau menu est un pas dans la bonne direction.

Delormier, qui est Kanien’kehá:ka de Kahnawake, note que les Premières Nations et les Inuits peuvent subir des traitements « offensants » dans les hôpitaux.

“Je pense qu’il est bon d’espérer que les choses changent et que la sécurité culturelle est quelque chose dont nous voyons des preuves dans les établissements de soins de santé”, a déclaré Delormier.

Treena Wasonti:io Delormier est professeure agrégée à l’École de nutrition humaine de l’Université McGill. (Gaston Guzman)

Ayant travaillé comme diététiste clinique dans des communautés autochtones, elle dit avoir rencontré des gens qui, comme Matches, refusaient de manger des aliments qu’ils associaient aux pensionnats.

“J’ai vu quelqu’un me dire qu’il ne mangeait pas de flocons d’avoine ou de bouillie parce que c’est ce qu’il mangeait tous les jours au pensionnat et qu’il n’en mangerait plus jamais de sa vie”, a déclaré Delormier, dont le père a fréquenté les pensionnats lorsqu’il était adolescent. .

“Imaginez ne pas avoir votre nourriture, ne pas pouvoir manger suffisamment, être gravement seul, être maintenu dans un environnement abusif et vous n’avez même pas le confort de la nourriture. (C’est) probablement la racine de beaucoup de problèmes difficiles pour les personnes qui survivent au pensionnat et leurs relations avec la nourriture… Nous devons être conscients que la nourriture n’est pas seulement des nutriments, que la nourriture a une signification.

Le lien entre les peuples autochtones et la nourriture est «sacré», déclare Alex McComber, professeur adjoint de médecine familiale à McGill, qui participe également au Kahnawake Schools Diabetes Prevention Project.

« Lorsque vous venez d’un point de vue autochtone en particulier, vous savez que cela fait partie de notre cérémonie, de notre culture, de nos habitudes », a déclaré McComber, qui est Kanien’kehá:ka.

“Quand on doit aller dans des situations stressantes comme un séjour à l’hôpital, pour pouvoir avoir de la nourriture qui… nous fait du bien, qui nous rappelle chez nous, qui montre que l’institution pense à moi et a de la considération pour moi, ces sont le genre de choses qui, je pense, vont loin.”

Trouver la bonne recette

Peu de temps après que Matches ait partagé son point de vue sur la nourriture hospitalière, les services alimentaires se sont impliqués.

Maryse Fournier dit qu’environ 10 à 15 patients des Premières Nations et Inuits commandent du bannock chaque jour à l’hôpital. Certains le mangent avec de la confiture et du beurre. (Soumis par Maryse Fournier)

Maryse Fournier, employée de Sodexo et gestionnaire des services alimentaires du site Glen, a demandé l’aide d’un étudiant à la maîtrise et de patients des Premières Nations et Inuits pour les aider à goûter les recettes qu’ils ont recueillies sur Internet et grâce aux contacts des interprètes autochtones du CUSM .

“Ils ont aimé toutes les recettes que nous avons testées, donc c’était vraiment amusant. Vraiment bon de savoir que nous n’avions pas raté sérieusement”, a déclaré Fournier.

“Mais ils ont vraiment dit que la recette que nous avions choisie était la plus proche de ce que leur mère préparait quand ils étaient jeunes, donc ils étaient vraiment, vraiment contents que nous puissions arriver à ce résultat. C’était vraiment la nourriture réconfortante qu’ils recherchaient.” .”

Les ingrédients de la recette gagnante comprennent de la farine, de l’eau, du bicarbonate de soude et de l’huile, dit Fournier.

“Ça y est. Alors on mélange juste le tout et puis, comme une pizza, on la laisse lever. Et puis on la met dans une casserole. Alors la bannock c’est un pain plat, d’accord, ce n’est pas un gros pain. Alors on l’étale dans une casserole, on le laisse à nouveau lever un peu, puis on le fait cuire au four.”

George Matches, originaire de Chisasibi, aimait les aliments traditionnels, surtout le poisson. Il a commencé à détester la soupe aux pois après avoir été forcé d’en manger au pensionnat St. Philip. (Envoyé par Dinah Matches)

“Réaction positive” de la famille du patient

Dinah Matches, l’une des quatre filles de George Matches, dit que son père, qui a été employé de la commission scolaire crie pendant 35 ans, était un mari et un père merveilleux.

“Mon père était tout pour moi. Il ferait n’importe quoi pour me donner (quelque chose) quand j’étais enfant”, a-t-elle déclaré.

Sa mère est décédée d’un accident vasculaire cérébral en 2013 et son père a reçu un diagnostic de cancer de la prostate en 2018. Il a été traité pour le cancer jusqu’en octobre 2021, date à laquelle il a choisi de rester à la maison avec sa famille. Il est décédé en janvier à l’âge de 69 ans.

“Il a vraiment manqué de manger de la nourriture traditionnelle pendant qu’il était à Montréal, comme l’ours, l’oie, le caribou ou le poisson”, a déclaré la fille de Matches. “Il aimait vraiment le poisson.”

Manger de la nourriture traditionnelle était important pour lui, surtout après avoir été forcé de fréquenter le pensionnat St. Philip à Fort George, au Québec.

“Il était toujours forcé de manger même la nourriture qu’il n’aimait pas. S’il n’écoutait pas ou ne mangeait pas, il se faisait frapper par une règle. Il se souvient qu’il mangeait de la soupe aux pois presque tous les jours. Il n’aimait pas vraiment soupe aux pois, dit Dinah.

C’est en partie ce qui a rendu si spéciale l’annonce de ce nouveau menu au CUSM, a déclaré Dinah, “ça m’a vraiment touchée”

Brouillette a déclaré à la famille Matches que George avait fait une différence pour beaucoup de gens en partageant l’information avec le personnel de l’hôpital.

“C’est grâce à ton père, qui a été assez gentil et assez confiant pour nous faire savoir ce qui se passait.”