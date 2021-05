Un patient Covid atteint de TROIS types de champignons – noir, blanc et jaune rare – décède en Inde

Kunwar Singh, 59 ans, était un avocat soigné dans un hôpital de la ville de Ghaziabad, située dans l’État indien d’Uttar Pradesh, à côté de New Delhi. L’homme a été diagnostiqué pour la première fois avec un coronavirus au début du printemps, puis a été infecté par un champignon, qui serait une complication du virus, ont rapporté les médias locaux ce week-end.

















« Le champignon jaune, outre le champignon blanc et noir, a été détecté lors d’une endoscopie [last week]», a annoncé samedi son médecin, BP Tyagi, cité par l’agence de presse indienne PTI. Singh est mort d’un empoisonnement du sang par des toxines, selon le médecin.

Tyagi, qui est oto-rhino-laryngologiste, a précédemment déclaré que l’homme était l’un de ses premiers patients atteints des trois types d’infection fongique. Il traite actuellement un autre patient atteint de champignon jaune, qui a également récemment récupéré de Covid-19.

« Le champignon a été détecté près de son cerveau. La moitié de sa mâchoire a été enlevée», a-t-il déclaré à PTI. Le soi-disant champignon jaune, réputé plus dangereux que le noir ou le blanc en raison de ses symptômes difficiles à repérer affectant les organes internes, n’a jamais été signalé chez l’homme.

Pendant ce temps, le champignon noir, ou mucormycose, a récemment été déclaré maladie à déclaration obligatoire en vertu de la loi sur les maladies épidémiques dans l’État d’Uttar Pradesh. Dans la ville de Ghaziabad, quelque 65 patients ont été diagnostiqués avec des infections fongiques, toutes considérées comme des complications du Covid-19. Il y a près de 2 000 cas actifs de virus dans la ville, selon les médias locaux citant les autorités.

Alors que l’Inde lutte contre Covid, avec près de 27,9 millions de cas confirmés et plus de 325 000 décès, des cas de champignons sont récemment apparus. Plusieurs États ont déclaré qu’il s’agissait d’une épidémie, des responsables affirmant qu’il y a déjà eu près de 12 000 cas de champignon noir à lui seul. Les infections affectant les organes vitaux ont été signalées chez des patients atteints de coronavirus qui ont été traités pour Covid-19 avec des stéroïdes et un soutien prolongé en oxygène.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !