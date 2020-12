Un patient COVID-19 dans un hôpital californien aurait frappé et tué son colocataire avec un réservoir d’oxygène parce qu’il était « bouleversé lorsque la victime a commencé à prier », a déclaré mercredi le département du shérif du comté de Los Angeles.

Jesse Martinez, 37 ans, a été arrêté pour des soupçons de meurtre de crime de haine et de mauvais traitements envers les aînés, a déclaré le bureau du shérif dans un communiqué de presse. La victime, un Hispanique de 82 ans, partageait une chambre de deux personnes avec Martinez à l’hôpital Antelope Valley de Lancaster, dans le nord du comté de Los Angeles.

Les hommes, qui ne se connaissaient pas, recevaient tous les deux un traitement contre le COVID-19, selon le département.

« Le suspect s’est énervé lorsque la victime a commencé à prier. Il a ensuite frappé la victime avec un réservoir d’oxygène », ont indiqué les autorités dans le communiqué. La victime est décédée des suites de ses blessures le lendemain.

La Californie fait face aux « jours les plus sombres »:Les cas de COVID-19 augmentent, poussant le personnel hospitalier au point de rupture

Martinez devrait comparaître devant le tribunal le 28 décembre, ont déclaré les autorités, et sa caution a été fixée à 1 million de dollars.

Le comté de Los Angeles est devenu un foyer d’infections au COVID-19. Le ministère de la Santé publique de Los Angeles a signalé mercredi 145 décès dus au COVID-19, le nombre le plus élevé en un jour depuis le début de la pandémie.

La flambée a forcé les hôpitaux à commencer à planifier la possibilité croissante de rationner les soins aux patients gravement malades en raison des limitations de personnel et d’équipement.

Le comté de Los Angeles a annoncé une nouvelle ordonnance de séjour à la maison plus tôt ce mois-ci, mais une nouvelle enquête représentative du Center for Social and Economic Research de l’Université de Californie du Sud a révélé que 30% des résidents défient l’ordre.

Mercredi soir, la Californie est devenue le premier État à dépasser les 2 millions de cas, selon les données de l’Université Johns Hopkins, un marqueur sombre atteint seulement par sept pays.

Lors d’une conférence de presse lundi, le gouverneur Gavin Newsom a déclaré que l’État avait enregistré 525 000 cas au cours des deux semaines précédentes.