Un patient cancéreux amoureux des éléphants chanceux en obtient trois sur une carte à gratter pour gagner 100 000 £

Un patient atteint de CANCER amoureux des éléphants chanceux en a obtenu trois sur une carte à gratter pour gagner 100 000 £.

Louise Tate, 42 ans, a remporté les premiers prix du jeu après avoir obtenu le feu vert.

Louise et Stuart Tate posent avec leurs éléphants chanceux alors qu’ils célèbrent avoir gagné 100 000 £ sur une carte à gratter Crédit : Anthony Devlin

La maman de deux enfants a commencé à collectionner des ornements d’éléphants tout en suivant un traitement contre le mélanome après qu’un ami lui a dit qu’ils portaient chance. Le cancer de la peau s’était développé derrière son œil gauche, qui a dû être enlevé.

Et quelques jours après avoir appris qu’elle n’avait pas de cancer, Louise a acheté une carte de 2 £ de la loterie nationale Lions Share Doubler et a gratté trois symboles d’éléphants correspondants pour remporter les 100 000 £.

L’assistante en pharmacie a déclaré : « Je n’arrivais pas à y croire quand j’ai gratté trois éléphants très chanceux, me remportant le premier prix. Je ne pense toujours pas que cette nouvelle incroyable soit complètement entrée. Aucun de nous ne pouvait y croire.

Elle prévoit de passer des vacances en Floride avec son mari Stuart, 45 ans, un garagiste, et leur fille, dix ans, et leur fils, six ans.

Louise et Stuart célèbrent leur victoire près de leur domicile à Sunderland Crédit : Anthony Devlin

Louise a déclaré à propos de ses éléphants: « Je sentais que j’avais besoin d’une énorme chance, alors j’ai commencé à les collectionner » Crédit : Anthony Devlin

Louise, de Sunderland, achètera également un pendentif éléphant en or et a l’intention d’adopter l’une des bêtes. Elle a ajouté : « À un moment donné, certains amis ont suggéré que les éléphants vous portent chance.

« Je sentais que j’avais besoin d’une énorme chance, alors j’ai commencé à les collectionner – chaque fois que je sortais, j’essayais d’acheter un éléphant. Des amis arrivaient à la maison avec des ornements d’éléphants pour moi aussi.

« J’en ai maintenant près de 30 dans toute ma maison. »