Un patient atteint d’un cancer joue de la guitare pendant que les médecins enlèvent sa tumeur au cerveau

L’idée de subir une opération au cerveau alors qu’il est éveillé peut sembler assez étonnante, mais un homme de Floride est allé plus loin et a joué de la guitare pendant que les médecins enlevaient sa tumeur.

L’équipe neurologique du Sylvester Comprehensive Cancer Center de la Miller School of Medicine de l’Université de Miami souhaitait que le patient, Christian Nolen, joue des notes sur l’instrument afin de pouvoir évaluer et protéger sa dextérité manuelle tout en étant aussi agressif que possible lors de l’ablation de la tumeur. .

Le chirurgien et le patient ont tous deux parlé de cette expérience à Fox News Digital.

Nolen, qui est un guitariste passionné, avait une tumeur au lobe frontal droit de son cerveau qui commençait à provoquer des symptômes.

“Christian avait des problèmes avec le côté gauche de son corps, en particulier avec sa main gauche”, a déclaré Ricardo Komotar, MD, directeur du programme sur les tumeurs cérébrales à Sylvester, à Fox News Digital via Zoom.

“Il remarquait des problèmes de dextérité qui affectaient sa capacité à jouer de la guitare.”

Christian Nolen a joué de la guitare pendant son opération au cerveau. Sylvester Comprehensive Cancer Center de la Miller School of Medicine de l’Université de Miami

Nolen a dû subir une intervention chirurgicale pour confirmer le diagnostic et déterminer le type de tumeur – car chaque tumeur a des options de traitement différentes, a noté Komotar – et également pour en retirer autant que possible.

L’opération était prévue 10 jours après la découverte de la tumeur – et Nolen a été surpris lorsque les médecins lui ont demandé s’il serait prêt à rester éveillé et à jouer de la guitare pendant l’intervention.

“Lorsqu’une tumeur implique ou se rapproche d’une partie critique du cerveau – quelque chose qui contrôle la capacité de parler ou de comprendre un langage ou de bouger – nous voulons effectuer l’opération en état d’éveil pour surveiller continuellement le patient, afin que vous sachiez si vous commencez à violer les normales. fonctions cérébrales », a déclaré Komotar.

Lorsque le patient dort, dit le médecin, l’équipe chirurgicale n’a pas la possibilité d’obtenir un retour d’information.

“Les opérations chirurgicales deviennent en réalité beaucoup plus dangereuses car vous pouvez retirer une tumeur qui implique une fonction cérébrale normale et causer de réels dommages sans le savoir”, a-t-il déclaré.

Compte tenu de l’importance du jeu de guitare dans la qualité de vie de Nolen, Komotar a déclaré qu’il n’y avait « pas de meilleur moyen » de surveiller sa dextérité manuelle et l’effet de la tumeur que de lui faire prendre l’instrument en salle d’opération.

Lorsque les médecins ont proposé cette option à Nolen, il a déclaré qu’au début, cela « ne semblait pas réel ».

“Je n’avais vraiment entendu parler de procédures de cette nature que dans des émissions et des films”, a-t-il déclaré à Fox News Digital dans un e-mail. “J’avais l’impression que c’était une expérience tellement unique que je ne pouvais pas laisser passer, surtout que mes capacités motrices étaient en jeu.”

Il a ajouté : « Le risque d’être sous sédation pendant toute la procédure l’emportait sur toute peur ou anxiété liée à la procédure elle-même. »

Avant l’intervention, Nolen a déclaré qu’il avait été présenté aux membres de l’équipe chirurgicale et qu’on lui avait expliqué en détail à quoi s’attendre.

L’équipe d’anesthésiologie a endormi Nolen au début de la craniotomie ouverte, mais il a été réveillé pendant une partie délicate de la procédure de deux heures. Une fois qu’il a été informé de ce qui se passait, l’équipe soignante a donné une guitare à Nolen et lui a demandé de jouer.

L’anesthésie éveillée est recommandée lorsqu’une tumeur est proche de segments importants du cerveau. Sylvester Comprehensive Cancer Center de la Miller School of Medicine de l’Université de Miami

“Au réveil, c’était assez bouleversant de voir tout autour de moi et de lutter contre la réaction naturelle de m’asseoir”, se souvient Nolen.

Après qu’un des membres de l’équipe soignante ait placé une « main rassurante » pour empêcher Nolen de se redresser, il a déclaré qu’il ne lui avait fallu qu’une seconde pour se rappeler ce qui se passait.

“Je devais juste respirer et rester calme”, ​​a-t-il déclaré.

Pendant l’opération, il a fait de son mieux pour jouer certaines des chansons qu’il avait pratiquées, y compris des airs d’artistes comme les Deftones et System of a Down.

Pendant que les chirurgiens retiraient la tumeur, ils surveillaient en permanence la fonction de la main de Nolen pendant qu’il jouait de la guitare.

“Alors que nous terminions le cas tout au fond de la tumeur, nous avons remarqué que la fonction de sa main commençait à décliner”, a déclaré Komotar. « La tumeur touchait et interagissait avec la partie du cerveau qui contrôle le mouvement de la main. Heureusement, nous avons pu retirer toute la tumeur sans lui blesser la main.

“C’est fou”, a déclaré Nolen pendant l’opération.

Ce qu’il faut savoir sur les procédures d’éveil

Bien qu’un patient jouant de la guitare pendant une opération chirurgicale ne soit pas un phénomène quotidien, Komotar a déclaré à Fox News Digital que lui et le reste de l’équipe neurochirurgicale spécialisée effectuaient des opérations chirurgicales éveillées plusieurs fois par semaine, pour un total de quelques centaines de fois par an.

« La plupart des patients sont intrigués par le processus », a-t-il déclaré. “Nous leur disons qu’ils seront capables de parler et de bouger leurs mains ou leurs membres afin que nous puissions les examiner en permanence.”

Les médecins rassurent également les patients en leur disant qu’ils ne ressentiront aucune douleur, qu’ils ne se souviendront probablement pas de toute la procédure et qu’ils resteront très à l’aise – « ce qui est le résultat de notre équipe de neuroanesthésie de classe mondiale », a ajouté Komotar.

Les médecins ont retiré une grande partie de la tumeur du cerveau de Nolen. Sylvester Comprehensive Cancer Center de la Miller School of Medicine de l’Université de Miami

La recherche a prouvé les avantages de réaliser des procédures sous anesthésie éveillée plutôt que sous anesthésie générale profonde, a noté le médecin.

« La chirurgie avec examen neurologique continu conduit à de meilleurs résultats fonctionnels et à moins de déficits neurologiques », a-t-il déclaré.

Il y a également des améliorations en termes de décharge et de récupération.

“Moins vous utilisez d’anesthésie pendant votre procédure, mieux le patient se réveille”, a-t-il déclaré. “Plus vite ils se réveillent, plus vite ils se lèvent et se promènent, et plus vite ils rentrent chez eux.”

Komotar a ajouté : « Et naturellement, plus vous restez longtemps à l’hôpital, plus vous avez de complications. »

Jouer de la guitare n’est pas la seule activité que les patients peuvent pratiquer lors d’une craniotomie éveillée.

Tout ce qui n’augmente pas la pression dans la tête, comme jouer du violon, est un jeu équitable, a déclaré Komotar.

Certains patients chantent pendant une opération chirurgicale au cerveau, ce qui permet au chirurgien de surveiller leur capacité à former et à comprendre des mots tout en enlevant les tumeurs dans les zones impliquant le langage.

La chirurgie crânienne éveillée comporte certains risques, a reconnu Komotar.

“Les crises peuvent certainement être aggravées par une intervention chirurgicale en état d’éveil”, a-t-il déclaré à Fox News Digital. “Si quelqu’un a des antécédents de convulsions, nous essayons d’éviter la stimulation électrique du cerveau, qui fait partie de la technique.”

Le plus grand risque lié à l’ablation d’une tumeur cérébrale à l’état de veille est qu’environ 5 à 10 % des patients ne « tolèrent » pas d’être réveillés, a déclaré Komotar.

“Même avec une anesthésie de classe mondiale, ils pourraient se réveiller trop surpris ou trop douloureux pour être examinés”, a-t-il déclaré. “Ils pourraient être confus, agités ou incapables de suivre les ordres.”

Si cela se produit, l’équipe soignante rend le patient endormi et procède à une ablation plus conservatrice de la tumeur.

Sans un retour continu du patient, l’équipe chirurgicale ne peut pas être aussi agressive dans l’ablation de la tumeur, a noté Komotar. “Nous retirons uniquement ce que nous savons être définitivement sûrs et nous laissons tout ce qui est douteux.”

Nolen a recommencé à s’entraîner et à jouer de la guitare après son opération. Sylvester Comprehensive Cancer Center de la Miller School of Medicine de l’Université de Miami

Le chemin de la guérison

L’opération de Nolen s’est bien déroulée et la totalité de la tumeur a été retirée.

“Christian a fait un travail formidable”, a déclaré Komotar. « Il est rentré chez lui le lendemain de l’opération. Il dit que sa qualité de vie est meilleure qu’elle ne l’a jamais été, donc je pense que son rétablissement a été remarquable.

Les premières semaines après l’opération ont été un peu difficiles pour Nolen, a déclaré le patient, principalement en raison des restrictions postopératoires.

“Les jours traînaient vraiment”, a déclaré Nolen à Fox News Digital. “Cependant, grâce à un système de soutien solide, j’ai pu me concentrer sur les points positifs.”

Il retourne maintenant s’entraîner au gymnase et jouer de la guitare, avec une amélioration significative de sa main gauche.

Il attend les résultats définitifs de la pathologie, le traitement de suivi comprenant probablement six semaines de radiothérapie et de chimiothérapie.

Komotar et Nolen ont souligné que le succès de l’opération dépendait de la collaboration de toute l’équipe soignante.

“L’équipe du Sylvester Comprehensive Cancer Center à Miami a été très informative et n’a pas laissé grand-chose à l’imagination de la meilleure façon possible”, a déclaré Nolen. « Ils m’ont également proposé de nombreux programmes de soutien émotionnel. »

« Un cas comme celui-ci met en lumière la valeur des soins multidisciplinaires », a ajouté Komotar.

“Il n’est pas possible d’enlever une tumeur comme celle-ci et de ramener le patient à la maison aussi rapidement et en si bonne santé sans toute une équipe complète – neuro-anesthésiologistes, grands spécialistes des soins intensifs, infirmières, techniciens, grands oncologues – travaillant ensemble.”











