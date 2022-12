Un patient atteint d’un cancer en phase terminale a attendu 440 jours l’autorisation fédérale de poursuivre la thérapie aux champignons magiques

Thomas Hartle dit que son premier trip psychédélique a changé sa vie.

À l’été 2020, l’homme de Saskatoon est devenu la première personne au Canada à essayer légalement la psilocybine – l’ingrédient actif de ce que l’on appelle communément les «champignons magiques» – après une exemption de la ministre de la Santé de l’époque, Patty Hajdu.

Hartle, 54 ans, a reçu un diagnostic de cancer du côlon terminal de stade 4 en 2016 et dit que le médicament l’a aidé à faire face à ses angoisses de mourir.

“Avant de faire ma première séance, ma pensée la plus douloureuse était cette idée que je fais beaucoup pour ma famille et qu’à un moment donné, je ne serai plus là quand ils auront besoin de moi pour quelque chose”, a déclaré Hartle dans une récente interview avec CBC. Nouvelles.

“Cette phrase en elle-même est une phrase que je n’aurais pas pu dire la veille de ma séance psychédélique sans m’effondrer émotionnellement.”

Certaines études ont montré que la psilocybine, l’ingrédient actif des «champignons magiques», peut avoir des effets antidépresseurs et peut permettre aux patients, avec l’aide de thérapeutes qualifiés, d’affronter des peurs et des sentiments traumatisants. (Richard Vogel/Associated Press)

Hartle a pu faire trois sessions en 2020, mais son exemption fédérale n’était valable que pour l’année. Il a demandé son renouvellement en octobre 2021 et attend depuis 440 jours une réponse de Santé Canada.

“J’ai eu quelques échanges de courriels avec Santé Canada, mais la majorité de mes courriels ont été complètement ignorés”, a-t-il déclaré.

“Ce serait, je crois, moins frustrant si je pouvais obtenir une sorte de réponse. J’ai déjà répondu à toutes les questions. Je me suis déjà qualifié. J’ai déjà sauté à travers tous les cerceaux. “

Dans un communiqué, Santé Canada a déclaré qu’il “s’engage à faire en sorte que toutes les personnes qui ont besoin de soins de fin de vie reçoivent les meilleurs soutiens possibles, de haute qualité et compatissants”.

Le département a déclaré que des recherches supplémentaires sur la psilocybine étaient encore nécessaires.

“Actuellement, le meilleur moyen pour les patients d’accéder à la psilocybine est de participer à un essai clinique”, indique le communiqué.

La psilocybine a été à l’avant-garde de la renaissance de la thérapie psychédélique ces dernières années, en partie grâce à des recherches convaincantes dans des institutions telles que l’Université Johns Hopkins et l’Université de Californie. Quelques Évalués par les pairs études avoir trouvé que la psilocybine a des effets antidépresseurs et peut permettre aux patients, avec l’aide de thérapeutes formés, d’affronter des peurs et des sentiments autrement trop traumatisants.

Les partisans affirment que la situation de Hartle met en évidence un problème plus important de personnes en phase terminale qui n’ont pas accès légalement ou en temps opportun aux thérapies psychédéliques pour traiter leur anxiété de fin de vie, et remettent en question le rôle du gouvernement dans la prise de décisions concernant les traitements des patients.

Problèmes avec le “Programme d’accès spécial”

Lorsque l’exemption fédérale de Hartle a pris fin, il a pu faire quelques séances supplémentaires de psilocybine dans le cadre du Programme d’accès spécial (PAS) de Santé Canada, qui permet aux professionnels de la santé de demander l’accès à des médicaments restreints dont la vente n’a pas encore été autorisée dans le pays.

Cependant, Hartle et ses partisans disent que le programme est défectueux. Contrairement à une exemption fédérale qui ne limite pas le nombre de séances de thérapie qu’un patient peut avoir, les médecins doivent soumettre une demande pour chaque séance dans le cadre du SAP.

Et alors que Hartle était auparavant en mesure de cultiver légalement de la psilocybine et de le faire à la maison avec un thérapeute, il a maintenant dû dépenser des milliers de dollars pour se rendre en Colombie-Britannique, où se trouve son médecin, pour recevoir la thérapie.

“Ce qui, à première vue, semble accorder l’accès met en place des limites et des frontières”, a déclaré Hartle.

Hartle s’est rendu une fois en Jamaïque – où le traitement à la psilocybine est légal – pour une session lorsque sa demande SAP a été refusée.

Des travailleurs de laboratoire extraient de la psilocybine au Numinus Lab en Colombie-Britannique. C’est l’un des rares établissements à détenir une licence de Santé Canada pour le faire. (Camille Vernet/Radio Canada)

Le médecin de Hartle dit qu’un représentant de SAP lui a récemment dit qu’elle soumettait trop de demandes et qu’elle devait mener un essai clinique.

“Nous avons du mal avec cela”, a déclaré le Dr Valorie Masuda, médecin en soins palliatifs sur l’île de Vancouver, qui fait partie d’un cabinet de soins de santé qui propose une thérapie de groupe assistée par la psilocybine.

“Jusqu’à ce que cet essai clinique soit opérationnel, nous ne pouvons pas réellement traiter les patients et tous les patients nécessitant un traitement devront passer par la clandestinité.”

Masuda dit qu’il existe de nombreux obstacles à la réalisation d’un essai clinique, notamment la nécessité de trouver des donneurs privés.

Un essai clinique signifie également que certaines personnes ne recevront pas de psilocybine et recevront à la place un placebo, a déclaré Masuda.

REGARDER | Le Dr Masuda explique ce qui arrive à votre cerveau sous psilocybine Qu’advient-il de votre cerveau sur la psilocybine Le médecin en soins palliatifs, le Dr Valorie Masuda, explique ce qui se passe dans le cerveau après avoir consommé la drogue psychédélique.

Des médecins pas des bureaucrates

Masuda et Spencer Hawkswell, PDG de TheraPsil, une organisation à but non lucratif de Colombie-Britannique travaillant à légaliser la psilocybine thérapeutique, affirment que les médecins et les patients devraient être ceux qui font les choix quant à l’utilisation de la substance.

“Ce sont des décisions concernant les soins de santé des gens qui sont prises par des bureaucrates du gouvernement qui sont inconnus et qui ne sont pas des médecins. C’est faux”, a déclaré Hawkswell dans une interview.

L’organisation a rédigé un projet de réglementation pour les champignons magiques basé sur les mêmes que ceux que le gouvernement fédéral a créés pour la première fois il y a environ 20 ans pour le cannabis médicinal.

Les patients atteints de maladies en phase terminale et d’autres conditions se sont récemment rassemblés à Ottawa pour un meilleur accès à la psilocybine. (Envoyé par TheraPsil)

TheraPsil a également lancé une contestation judiciaire faisant valoir que le refus d’accès à la psilocybine est une violation des droits de l’article 7 de la Charte canadienne.

“L’effet a été essentiellement une véritable extorsion des patients et un manque de facilité d’accès. Ils ont rendu incroyablement difficile pour les gens l’accès à ce médicament vital”, a-t-il déclaré.

Hawkswell dit que certains patients qui sont obligés d’attendre des mois pour accéder à la psilocybine, ou dont la demande est refusée, ont recours à l’obtention illégale du médicament, ce qui peut être dangereux.

Rassemblement à Ottawa

TheraPsil a récemment organisé un rassemblement à Ottawa avec des patients atteints de maladies en phase terminale ou de dépression résistante au traitement demandant au ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, d’accorder davantage d’exemptions.

Les patients et les avocats demandent au ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, d’accorder des exemptions pour l’utilisation thérapeutique de la psilocybine. (Justin Tang/La Presse canadienne)

Hawkswell dit que les patients ont rencontré des députés de toutes les allégeances politiques et ont reçu “une réponse compatissante et humaine”, bien qu’ils ne soient pas d’accord sur le degré d’accessibilité de la psilocybine.

Il dit que le groupe n’a pas pu obtenir de rencontre avec le ministre de la Santé comme demandé, mais sera de retour à Ottawa en février.

Santé Canada a déclaré qu’en raison du litige en cours, “il serait inapproprié” pour Duclos de s’engager dans des demandes d’exemption.

Thomas Hartle espère que la contestation judiciaire de TheraPsil sera couronnée de succès, même s’il n’est pas là pour le voir.

“Je crois personnellement que l’accès à cette thérapie est vraiment un droit des Canadiens”, a-t-il déclaré.