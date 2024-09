Un patient atteint d’un cancer à Kelowna fait l’éloge du traitement local et exhorte les autres à se faire examiner – Kelowna News

David MacLean était assis dans le bureau de son médecin lorsqu’il a reçu la nouvelle qu’il avait été testé positif pour un lymphome non hodgkinien de stade quatre.

Étant donné qu’il était là pour une mise à jour sur son cancer de la prostate, cette nouvelle a été un véritable choc pour l’homme de Kelowna.

Mais grâce au traitement contre le cancer de classe mondiale qu’il a reçu au BC Cancer Centre à Kelowna, MacLean est en bonne voie vers la rémission et a pu continuer à travailler à temps plein tout en profitant de sa vie quotidienne.

« Je suis tenté d’appeler cela mon Annus Horribilis, à l’image de la reine Elizabeth en 1992, lorsque la famille royale n’était qu’un désastre », a déclaré MacLean depuis le confort de son propre jardin.

« Et je me suis dit que non, je voulais appeler cela mon Annus Mirabilis, qui est un voyage merveilleux en raison des soins que j’ai reçus, de la réponse que j’ai eu physiquement aux traitements et de l’absence d’effets secondaires que j’ai ressentis au milieu de tout cela, ce qui a été tout simplement merveilleux. »

Atteint de trois types différents de cancer, dont un carcinome basocellulaire, MacLean affirme que sa mort serait survenue tôt ou tard sans la nouvelle technologie de pointe désormais accessible à Kelowna.

Certaines de ces nouvelles technologies comprennent un traitement appelé IVIG, qui est mis en place pour aider les personnes devenues immunodéprimées, un effet secondaire courant de la chimiothérapie.

Il le décrit comme un « cocktail très puissant » de composants du système immunitaire provenant d’environ 2 000 donneurs qui aide à élever votre système immunitaire après la chimiothérapie.

« Tout ce dont j’ai besoin pour continuer à vivre, à diriger et à aimer dans mon travail, avec ma famille et ma communauté, j’y ai accès ici. Je suis donc incroyablement reconnaissante et je ressens l’émotion que cela suscite en moi pendant que nous parlons. C’est bouleversant ce à quoi nous avons accès ici, qui change littéralement la vie. »

Le mois de septembre étant à la fois le mois de sensibilisation à la prostate et à la leucémie, il était important pour MacLean de raconter son histoire et de rappeler aux autres de prendre rendez-vous pour un examen chez leur médecin.

« Les gars peuvent être un peu réticents à aller chez le médecin. Nous jouons le rôle du dur. Je suis indépendant, je suis fort, je n’ai pas besoin d’aller chez le médecin, je souffrirai. C’est stupide », a déclaré MacLean.

« Les gars, allez chez votre médecin et faites votre test PSA. À partir de 40 ans, faites votre test PSA car vous n’aurez plus de symptômes. Et lorsque vous aurez des symptômes, il sera trop tard et la situation aura empiré. »

Le test PSA est un test sanguin utilisé principalement pour dépister le cancer de la prostate et le test mesure la quantité d’antigènes spécifiques de la prostate dans votre sang.

Vous pouvez contribuer à faire une différence en contactant le Centre de cancérologie de la Colombie-Britannique à Kelowna pour faire un don.