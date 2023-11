Un patient atteint de Parkinson peut marcher 6 km sans problème grâce à un implant rachidien | la maladie de Parkinson

Le premier patient à avoir reçu un implant rachidien pour traiter la maladie de Parkinson à un stade avancé a décrit avoir vécu « une renaissance » après que le traitement lui ait permis de marcher à nouveau sans tomber.

Marc, 63 ans, originaire de Bordeaux, en France, a reçu un diagnostic de maladie dégénérative il y a plus de 20 ans et a développé de graves problèmes de mobilité, notamment des troubles de l’équilibre et un blocage de la démarche. Après avoir reçu l’implant, qui vise à rétablir la signalisation normale des muscles des jambes depuis la colonne vertébrale, il a pu marcher plus normalement et a retrouvé son indépendance.

« Je ne pouvais pratiquement plus marcher sans tomber fréquemment, plusieurs fois par jour. Dans certaines situations, comme entrer dans un ascenseur, je piétinais sur place, comme si j’étais figé là, pourrait-on dire », a-t-il déclaré. « Pour l’instant, je n’ai même plus peur des escaliers. Tous les dimanches je vais au lac, et je marche environ 6 kilomètres [3.7 miles]. C’est incroyable.”

L’implant n’a pas encore été testé dans le cadre d’un essai clinique complet. Mais l’équipe suisse, qui mène un programme de longue date visant à développer des interfaces cerveau-machine pour surmonter la paralysie, espère que sa technologie pourra offrir une approche entièrement nouvelle pour traiter les déficits de mouvement chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson.

“Il est impressionnant de voir comment, en stimulant électriquement la moelle épinière de manière ciblée, comme nous l’avons fait avec des patients paraplégiques, nous pouvons corriger les troubles de la marche causés par la maladie de Parkinson”, a déclaré Jocelyne Bloch, neurochirurgienne et professeur à l’Université de Parkinson. CHUV Lausanne, qui a co-dirigé les travaux.

La maladie de Parkinson est causée par la perte progressive des neurones producteurs de dopamine. Pour environ 90 % des patients atteints d’une maladie avancée, cela entraîne des difficultés à marcher, notamment des déficits d’équilibre et un blocage de la démarche. Les traitements conventionnels, tels que le médicament Lévodopa, peuvent améliorer les symptômes mais ne parviennent pas à rétablir complètement les mouvements normaux. L’implant vise à surmonter ce problème en ciblant directement la zone vertébrale responsable de l’activation des muscles des jambes pendant la marche.

Tout d’abord, l’équipe a développé une carte anatomique personnalisée de la moelle épinière de Marc qui a identifié les emplacements précis impliqués dans le signal de mouvement à la jambe. Des électrodes ont ensuite été implantées à ces endroits, permettant de délivrer une stimulation directement dans la colonne vertébrale.

Le patient porte un capteur de mouvement sur chaque jambe et lorsque la marche commence, l’implant s’allume automatiquement et commence à délivrer des impulsions de stimulation aux neurones de la colonne vertébrale. L’objectif est de corriger les signaux anormaux envoyés du cerveau, de la colonne vertébrale jusqu’aux jambes afin de rétablir un mouvement normal. « À aucun moment il n’est [the patient] contrôlé par la machine», a déclaré le professeur Eduardo Martin Moraud, du CHU de Lausanne. “Cela améliore simplement sa capacité à marcher.”

L’étude, publiée dans Médecine naturelle, ont découvert que l’implant améliorait les déficits de marche et d’équilibre et que lorsque la marche de Marc était analysée, elle ressemblait plus à celle de témoins sains qu’à celle d’autres patients atteints de la maladie de Parkinson. Marc a également signalé des améliorations significatives de sa qualité de vie.

Les auteurs ont déclaré qu’un essai clinique complet était nécessaire pour démontrer l’efficacité clinique et ont recruté six autres patients pour évaluer si les avantages apparents se reproduisaient. «À ce stade, il s’agit d’une preuve de concept», a déclaré le professeur Grégoire Courtine, neuroscientifique à l’EPFL, qui a codirigé les travaux. “Bien sûr, ce n’est pas demain, cela prendra au moins cinq ans de développement et de tests.”

Le professeur Karunesh Ganguly, neurologue à l’Université de Californie à San Francisco, qui n’a pas participé aux travaux, a déclaré : « Cette étude décrit une nouvelle approche pour moduler la moelle épinière afin d’améliorer la démarche dans la maladie de Parkinson. [and the] le traitement peut également potentiellement remédier au gel de la démarche, qui est actuellement difficile à traiter. Ce sera passionnant de voir comment cela se généralise à une population plus large de patients.