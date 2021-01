Un patient sur quatre de Covid-19 souffre d’une langue bosselée et enflammée, une condition que les experts appellent «la langue de Covid», selon une nouvelle étude. En plus de cela, les éruptions cutanées se sont également révélées être l’un des principaux signes de Covid-19. Les experts ont demandé au National Health Service (NHS) du Royaume-Uni de les ajouter à la liste des symptômes officiels du coronavirus, craignant que plusieurs cas réels ne soient oubliés et que le virus ne se propage sans contrôle en raison du manque de ces informations cruciales.

L’étude a été menée par une équipe de scientifiques de l’hôpital universitaire espagnol La Paz de Madrid. Ils affirment avoir analysé de nombreux patients au cours de la pandémie en cours, sur la base desquels ils ont abouti à des résultats clés, qui ont été publiés dans le British Journal of Dermatology. L’étude a été menée entre le 10 et le 25 avril 2020.

Les scientifiques ont découvert qu’environ 26% des patients positifs à Covid souffraient d’éruptions cutanées dans la bouche. Y compris les éruptions cutanées aux mains et aux pieds, le nombre s’élève à environ 46% de ces patients.

Les changements dans la langue des patients comprenaient une papillite linguale transitoire, qui apparaît comme de petites bosses à la surface de la langue du patient.

«Pour 6,9%, le signe le plus notable était les ulcères buccaux bénins et non contagieux. L’inflammation de la langue, connue médicalement sous le nom de glossite, était un facteur pour 6,6% des patients, qui ont déclaré que la leur avait enflé et avait changé de couleur », a déclaré un rapport par The Sun.

Le rapport indique qu’environ 4% des patients présentaient une couche blanchâtre à la surface de leur langue. Dans les mains et les pieds, le symptôme le plus courant était la desquamation de la peau, une condition connue sous le nom de desquamation diffuse.

Dans environ 15% des cas, les patients ont développé une marque rougeâtre à brune sur la paume de leurs mains et sur la plante de leurs pieds, ce qui leur a causé un inconfort car ils avaient envie de gratter la zone touchée.

Plus de 7% des patients ont signalé une érythrodysesthésie, une sensation de brûlure lorsqu’ils sont tombés malades pour la première fois et ont commencé à ressentir les symptômes.

«Près de la moitié des patients atteints de Covid-19 léger à modéré admis dans un hôpital de campagne pendant une période de deux semaines ont présenté des résultats cutanéo-cutanés», a déclaré le Dr Almudena Nuno-Gonzalez, qui a dirigé la recherche, cité par The Sun.

Le Dr Nuno-Gonzalez a ajouté que la cavité buccale était souvent impliquée d’une manière ou d’une autre et qu’elle méritait donc un examen spécifique afin d’éviter le risque de contagion.

Plus de langues covides – cette fois, une personne de 32 ans avec 10 mois de longs symptômes de covides et de macroglossie (langue élargie) ainsi que des festons sur les bords. Les spécialistes ne peuvent pas trouver une autre cause. ? la langue élargie est-elle courante? pic.twitter.com/Dg1V2RnKPw – Tim Spector (@timspector) 27 janvier 2021

Un épidémiologiste du King’s College de Londres (KCL), le professeur Tim Spector, a également exprimé des préoccupations similaires. Il avait partagé plusieurs photos de patients qui avaient souffert de la langue Covid sur Twitter.