Un patch cutané pourrait aider à soulager l’allergie aux arachides chez les tout-petits

« C’est une étude positive », a déclaré Togias, qui a écrit un éditorial publié avec les résultats le 10 mai dans le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre.

Le patch testé dans l’essai, appelé Viaskin, est développé par la société française de biotechnologie DVB Technologies, qui a financé la recherche. Il n’est pas encore approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis.

S’il est approuvé, Togias a déclaré: « Je pense que ce ne serait qu’une bonne chose. »

On estime que 2% des enfants américains sont allergiques aux arachides, et pour la plupart, l’allergie se poursuit à l’âge adulte. Cela en fait l’allergie alimentaire la plus courante chez les enfants et la troisième chez les adultes, selon l’organisation à but non lucratif Food Allergy Research and Education (FARE).

Les personnes allergiques aux arachides peuvent souffrir de réactions, parfois graves, en ingérant même une petite quantité de nourriture – les quantités qui se cachent généralement dans les aliments transformés ou préparés. Ils (ou leurs parents) doivent donc lire attentivement les étiquettes des aliments et prendre d’autres précautions pour éviter l’exposition aux arachides.