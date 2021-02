Un patch brutal a frappé Kim Kardashian, le mariage de Kanye West il y a deux ans

La socialite Kim Kardashian aurait peut-être demandé le divorce avec le rappeur Kanye West récemment, mais selon des sources, les ennuis au paradis ont commencé dès 2018 lorsque Kanye a fait la déclaration controversée selon laquelle l’esclavage était un choix.

Une source a déclaré à US Weekly: « Le tournant du mariage de Kim et Kanye a été quand il a dit que l’esclavage était un choix. »

« Ils ont traversé une période très difficile à la suite de cela. Kim a été complètement mortifiée par les commentaires ridicules et scandaleux de Kanye », a ajouté la source en disant qu’il leur en fallait beaucoup pour aller au-delà, mais ils ont finalement réussi.

Les choses ont tourné au pire lorsque Kanye a commencé à partager des détails sur leur vie personnelle avec les médias.

« Mais lorsque Kanye a dit au monde entier que lui et Kim avaient discuté de l’avortement dans le Nord (en juillet 2020), c’était le point de rupture de leur mariage », a déclaré la source.

Kim s’inquiétait de ce que penserait North le jour où elle grandirait et la lirait.

Kim et Kanye ont quatre enfants – North (7), Saint (5), Chicago (3) et Psalm, un an.