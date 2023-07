Un patch basé sur l’IA à Singapour peut suivre l’état de cicatrisation des plaies sans batterie

Des chercheurs de l’Université nationale de Singapour et de l’Institut de recherche et d’ingénierie des matériaux d’A*STAR ont développé un patch de capteur alimenté par l’IA pour surveiller la récupération des plaies.

CE QU’IL FAIT

Appelé PETAL (Paper-like Battery-free In situ AI-enabled Multiplexed), le patch comprend cinq capteurs colorimétriques dans un panneau fluidique inspiré d’une fleur à cinq pétales. Chacun des pétales agit comme une région de détection qui détecte et mesure les biomarqueurs de la plaie, à savoir : la température, le pH, la triméthylamine, l’acide urique et l’humidité, en 15 minutes.

Sans retirer le capteur de la plaie, une image ou une vidéo du patch du capteur peut être enregistrée sur un téléphone portable pour analyse et classification à l’aide d’un algorithme d’IA propriétaire.

Les résultats d’une étude publiée dans la revue Science Advances ont montré que PETAL atteignait une précision de 97 % pour différencier les plaies chroniques et les brûlures cicatrisantes et non cicatrisantes.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

La surveillance de l’état de la cicatrisation est cruciale pour le soin et la gestion des plaies. Une mauvaise cicatrisation des plaies, comme les plaies chroniques et les cicatrices pathologiques post-brûlures, pourrait entraîner des complications potentiellement mortelles et un fardeau économique supplémentaire pour les patients et le système de santé.

Les médecins inspectent toujours visuellement la guérison des plaies en retirant manuellement le pansement, ce qui peut à la fois prendre du temps et augmenter les risques d’infection.

L’équipe de recherche de NUS et A * STAR a combiné son expertise en électronique flexible, en IA, en traitement de données de capteurs et en capacités de nanocapteurs pour proposer une solution qui peut être utilisée pour une « gestion rapide et peu coûteuse des soins des plaies » dans les hôpitaux et même à maison.

Bien qu’il existe déjà des capteurs de plaies portables, ceux-ci ne peuvent mesurer qu’un ou un petit nombre de paramètres, et nécessitent des cartes de circuits imprimés et des batteries encombrantes. Pendant ce temps, PETAL a été conçu pour être mince, flexible et biocompatible afin de pouvoir être intégré facilement et en toute sécurité avec un pansement, selon le Dr Su Xiaodi, scientifique principal du département des matériaux souples à A * STAR IMRE.

NUS a noté que son capteur compatible avec l’IA peut être adapté et personnalisé pour d’autres types de plaies en incorporant d’autres capteurs colorimétriques, tels que le glucose, le lactate ou l’interleukine-6 ​​pour les ulcères diabétiques. D’autres zones de détection peuvent également être ajoutées pour détecter d’autres biomarqueurs.

L’équipe de recherche a déjà déposé un brevet international pour son invention ; ils prévoient également d’introduire prochainement le capteur dans des essais cliniques sur l’homme.

LA GRANDE TENDANCE

Auparavant, une équipe de recherche du département NUS de génie biomédical et de l’Institute for Health Innovation and Technology a inventé une technologie similaire pour évaluer les plaies chroniques sans fil et en temps réel. Le bandage intelligent appelé VeCare utilise un système électrochimique pour détecter la température, l’acidité, le type de bactéries et les facteurs inflammatoires spécifiques aux plaies chroniques en 15 minutes. Mais contrairement à PETAL, VeCare est alimenté par une batterie rechargeable.