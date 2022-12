Un pasteur sud-africain rétrécit la taille d’une femme en quelques minutes

Les pasteurs d’Afrique du Sud ont récemment fait la une des journaux pour certaines de leurs affirmations à couper le souffle. Un pasteur a récemment affirmé qu’il pouvait organiser une rencontre avec Dieu au paradis pour un montant élevé de Rs 1 lakh. Un autre a affirmé que son pet avait le Saint-Esprit et a donc pété sur le visage des gens pour les bénir. Alors que la majeure partie du monde a rejeté ces affirmations comme une fraude, une nouvelle vidéo d’un pasteur exécutant une activité apparemment miraculeuse a laissé les utilisateurs des médias sociaux se gratter la tête.

Alors que les gens travaillent plus fort au gymnase pendant des mois, voire des années, pour perdre quelques kilos en trop et réduire leur taille, un pasteur a fait perdre à une femme de la graisse autour de sa taille et l’a réduite de deux pouces en quelques minutes. Dans la vidéo qui fait actuellement le buzz sur Internet, le pasteur appelle une femme à monter sur le podium lors d’un événement en direct et l’interroge sur sa foi. La femme répond en disant qu’elle croit que tout peut arriver si vous avez la foi. Le pasteur continue ensuite à prouver sa déclaration.

En demandant à la femme de lever les mains, il demande à Dieu de réduire sa taille. Dans un miracle apparent, une autre femme, qui garde un onglet sur sa taille, voit que son pantalon s’est desserré et qu’elle a apparemment perdu 2 pouces en quelques minutes. Cet acte supposé miraculeux a été suivi d’une salve d’applaudissements du public. Regardez la vidéo ici.

La vidéo a reçu une réaction mitigée de la part des utilisateurs des médias sociaux, certains étant émerveillés par le miracle tandis que d’autres pensent qu’il ne s’agit que d’une sorte d’astuce. Beaucoup ont même plaisanté en disant qu’il n’est pas nécessaire de s’entraîner au gymnase ou de suivre un régime lorsque les pasteurs peuvent vous mincir en quelques minutes.

