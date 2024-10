Un pasteur pro-LGBTQ+ du Missouri se présente aux élections

Lorsque Phoenix Lemke était en dernière année de lycée, il n’avait nulle part où aller.

La famille de l’adolescent d’O’Fallon, dans le Missouri, désapprouvait depuis longtemps qu’il soit homosexuel et en décembre 2021, à 17 ans, il a quitté la maison sans plan clair. Il a passé plusieurs jours à faire du couchsurfing avec des amis jusqu’à ce qu’il trouve refuge auprès d’un personnage improbable : un pasteur local.

La révérende Susan Shumway, pasteur d’une église voisine, connaissait Lemke depuis des années par l’intermédiaire de ses amis et lui avait proposé une chambre dès qu’elle avait appris sa situation difficile.

« Elle a l’habitude de laisser les gens rester ici lorsqu’ils sont en difficulté », a déclaré Lemke, aujourd’hui âgée de 20 ans, lors d’une récente soirée, assise avec Shumway dans leur salon. « Elle a insisté pour me faire savoir qu’elle me soutenait, et à un moment donné, j’ai commencé à l’appeler maman. »

Shumway est en quelque sorte une anomalie dans cet état rouge foncé : un membre du clergé plaidant pour Égalité LGBTQ+.

Ces dernières années, le Missouri a été au centre d’une campagne nationale visant à limiter les droits des personnes trans et queer. Les responsables de l’État ont fait pression pour interdire les soins de santé pour les jeunes trans et empêcher les enfants trans d’accéder à leurs services. sportif, limiter accès aux toilettes des personnes trans et censurer Contenu LGBTQ+.

Comme dans d’autres régions du pays, ces efforts ont trouvé le soutien des Groupes nationalistes chrétienset les responsables du Missouri ont explicitement souligné leur foi tout en promulguant des politiques restrictives pour les personnes trans. Mike Moon, sénateur de l’État et auteur de son interdiction des soins de santé pour les jeunes trans, a référencé Dieu et la Bible pour soutenir son projet de loi (et défendre mariage d’enfants). Le procureur général du Missouri, Andrew Bailey, ainsi que le sénateur américain du Missouri Josh Hawley, qui embrasse l’idée de l’Amérique en tant que « nation chrétienne » a promu le discours anti-trans indiquer que Dieu « ne fait pas d’erreurs », faussement suggérant que les enfants ne peuvent pas être trans.

Shumway a un point de vue très différent. «Je suis un chrétien qui croit aux droits des trans. Et je vais parler fort et m’assurer que les législateurs entendent les chrétiens qui ne crachent pas de haine », a-t-elle déclaré.

Shumway fait maintenant campagne pour devenir représentant de l’État, dans l’espoir d’être une voix d’opposition forte dans une législature devenue l’une des plus hostiles du pays envers les personnes queer et trans.

« La droite chrétienne n’a pas été contestée par la gauche chrétienne, et nous devons nous unir et faire du bruit », a-t-elle déclaré.

Ces enfants ont besoin de savoir qu’il y a des gens qui les aiment et qui se battent pour eux. Daniel Bogard, rabbin

Shumway fait remonter sa défense des droits LGBTQ+ à 1999, alors qu’elle était au séminaire, dirigeant un groupe de jeunes. Alors qu’elle s’apprêtait à déménager, l’un des jeunes membres lui a confié qu’il était gay, le lui ayant dit à la dernière minute et craignant qu’elle ne désapprouve. « J’ai dit : « Et alors ? Je t’aime », se souvient-elle.

Cette interaction lui a appris à quel point le coming out est risqué pour de nombreux enfants, a-t-elle déclaré. « Et je savais que ce ne serait pas le dernier jeune à sortir [to me].»

Shumway est membre de l’Église Unie du Christ, une confession protestante comptant 770 000 membres, qui promeut l’inclusivité.

Au fil des années, elle a aidé à diriger de nombreuses églises dans le processus de devenir «ouvert et affirmant» congrégations qui soutiennent les membres LGBTQ+. Elle reconnaît l’inconfort des fidèles non homosexuels et essaie de les aider à comprendre ce que cela pourrait être de lutter contre la dysphorie. Elle souligne l’importance de traiter les gens comme Lemke avec respect, même s’ils ne les comprennent pas. « J’affirme l’amour de Dieu pour cette personne », a-t-elle déclaré. «Je crois que Dieu a créé Phoenix pour qu’il soit une merveilleuse personne de Dieu, tout comme lui.

« Je crois que c’est mon travail d’ouvrir les portes qui ont été fermées et de permettre à Phoenix et à d’autres de passer s’ils le souhaitent », a ajouté Shumway.

Emménager avec Shumway a été transformateur pour Lemke, a-t-il déclaré. Il est devenu trans après avoir commencé à vivre avec Shumway et a commencé sa transition peu de temps après. « Ici, je peux faire ce que je veux, être qui je veux et embrasser qui je veux sans qu’on me traite d’insulte. »

L’année dernière, il a publié une joyeuse photo tenant ses documents judiciaires confirmant son changement de nom légal : « Je me sentais tellement mieux et plus heureux. »

Lemke a déclaré qu’il était séparé de la plupart de ses proches, qui ont résisté à reconnaître sa transition. « En insistant sur le fait qu’ils avaient une fille, ils ont perdu l’opportunité d’avoir un fils », a-t-il déclaré. « J’aimerais pouvoir leur faire comprendre que même si vous pensez me connaître, vous ne vivez pas dans mon corps. Vous n’avez pas vécu les 17 premières années de votre vie à regarder la situation et à savoir que quelque chose ne va pas sans avoir le droit de le dire, parce que vous savez que vous ne seriez pas en sécurité.

Lemke a déclaré qu’il ne se sentait toujours pas en sécurité dans les toilettes publiques du Missouri. S’il était reconnaissant d’avoir 18 ans pour pouvoir accéder à des soins de santé affirmant son genre, il a également eu des conversations pénibles avec son médecin sur la difficulté de soutenir les patients trans dans l’État.

Lemke se moque de l’idée selon laquelle les Républicains « protègent les enfants » avec des projets de loi restreignant l’existence des trans – des lois qui ont été adoptées. lié à une forte augmentation des tentatives de suicide chez les jeunes trans. « Ils veulent mourir parce qu’ils n’ont pas le droit d’être eux-mêmes », a déclaré Lemke à propos de certains de ses pairs. « Je sens vraiment que je suis en vie parce que j’ai pu mettre le pied dans la porte. »

Shumway a déclaré que voir Lemke s’épanouir l’avait inspirée à continuer à se battre pour les droits LGBTQ+. « C’est un tel privilège de voir tomber ces chaînes qui le retenaient et de le voir devenir un jeune homme si confiant. »

Lemke n’est pas religieux, mais prépare parfois de la nourriture pour la congrégation de Shumway. Quand ses amis apprennent qu’il vit avec un pasteur, « ils disent : « Ça va ? Clignez des yeux deux fois’», a-t-il déclaré, soulignant combien d’entre eux en sont venus à associer la religion à l’intolérance.

Shumway a ajouté : « L’Église collective a fait tellement de mal, et il faut qu’il y ait une guérison. »

La course à la présidence de l’État de Shumway est une bataille difficile dans un district dominé par les républicains. Qu’elle soit élue, elle a déclaré qu’elle plaiderait pour l’adoption d’une loi sur la non-discrimination dans le Missouri, où l’État loi n’interdit pas aux employeurs de licencier des gens pour être LGBTQ+.

Autre Missouri chefs religieux avoir organisé contre les projets de loi anti-trans, certains motivés par leurs propres enfants trans.

Daniel Bogard, rabbin de Saint-Louis, a supplié les législateurs de préserver les droits de son fils trans de 11 ans. Il a cité le Juif sacré textes que les chercheurs interprètent comme référencement identité non binaire. « Les législateurs prétendent qu’être queer est nouveau, et ce n’est pas le cas », a-t-il déclaré. « Il y a toujours eu des homosexuels. C’est juste une autre façon incroyable d’être humain.

« Je pensais que si je pouvais leur montrer cela, ils laisseraient ma famille tranquille. Je ne le crois plus », a-t-il poursuivi, affirmant que les législateurs ne reconnaîtront plus sa famille. « Ils ont arrêté de nous regarder dans les yeux, parce que cela leur faisait trop de mal de nous voir comme des humains… Cela fonctionne pour ces politiciens nationalistes chrétiens d’amener les gens à avoir peur et à être dégoûtés par mon enfant. »

Bien que désillusionné par le processus politique, Bogard a déclaré qu’il continuerait d’encourager les chefs religieux à « défendre la dignité et le caractère sacré des enfants trans ».

« Ces enfants ont besoin de savoir qu’il y a des gens qui les aiment et qui se battent pour eux. »