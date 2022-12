Un pasteur populaire revient après son congé pour une relation “inappropriée”

Dans un e-mail la semaine dernière aux membres, les anciens de l’église ont déclaré que M. Chandler “a accompli tout ce qui lui était demandé avec soumission, fermeté et humilité, et nous avons reçu des commentaires positifs de toutes les personnes impliquées”.

Le conseil des anciens de l’église, composé uniquement d’hommes, a rejoint M. Chandler sur scène dimanche matin, lui imposant les mains en prière. Josh Patterson, un autre pasteur, a décrit le groupe comme unifié pour restaurer le leadership de M. Chandler.

M. Patterson a comparé M. Chandler à un athlète qui a subi une opération au genou et qui a été autorisé à jouer par son médecin, mais qui peut encore se sentir timide à l’idée de l’utiliser. “Votre genou va bien”, a déclaré M. Patterson à M. Chandler, sous une autre salve d’applaudissements soutenus. “Courir.”

La femme avec qui M. Chandler a eu la relation en ligne n’a pas été identifiée publiquement. Le courrier électronique de l’église aux membres la semaine dernière ne faisait pas référence à elle, et personne ne l’a mentionnée depuis la scène dimanche matin.

Actes 29, le réseau d’implantation d’églises dont M. Chandler était président, a déclaré en août qu’il lui avait demandé de se retirer temporairement des allocutions. Il est actuellement répertorié sur son site Web en tant que président exécutif du conseil d’administration; l’ancien directeur exécutif du groupe, Brian Howard, est désormais nommé président. Un porte-parole d’Actes 29 a déclaré dans un e-mail que les hommes avaient reçu des titres qui “reflètent plus précisément les devoirs de chacun de leurs rôles”.

Vendredi était le 20e anniversaire de la nomination de M. Chandler au poste de pasteur principal de l’église, et les anciens de l’église ont qualifié le moment de son retour de “belle coïncidence” dans leur e-mail aux membres de l’église. Vers la fin du service dimanche, la femme de M. Chandler, leurs trois enfants et les parents de sa femme l’ont rejoint sur scène à côté d’une projection sur écran le remerciant “pour deux décennies d’enseignement audacieux, de leadership fidèle et de pastorat authentique”.

Le service a eu lieu trois semaines avant Noël et le sanctuaire sans fenêtre de l’église du village a été décoré d’arbres de Noël et de lumières de Noël. Alors que M. Chandler quittait la scène après sa première apparition émouvante, le groupe a commencé à jouer une version contemporaine d’un chant de Noël, commençant en milieu de chanson par des mots qui étaient également inscrits sur une bannière sur la façade de l’église : “O viens, adorons-le .”