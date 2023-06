Un pasteur péruvien de longue date « aimait les gens qu’il servait » – Shaw Local

C’était un grand homme qui aimait chanter, accueillir les nouveaux arrivants et aider les pauvres – même s’il n’aurait peut-être pas répondu à la porte lorsque les Cubs étaient à la télévision.

Le révérend Harold Datzman, OSB, pasteur de longue date de l’église Saint-Joseph au Pérou, est décédé samedi au centre médical OSF St. Francis de Peoria, après des années de santé déclinante. Il avait 85 ans.

Datzman était, dans ses premières années en tant que bénédictin, le professeur de religion et de latin à l’Académie St. Bede, bien que l’ancien abbé Philip Davey ait rappelé que la nature agréable et agréable de Datzman ne se prêtait pas à l’ordre dans sa classe.

« C’était une âme douce et sa discipline n’était pas très bonne », a déclaré Davey. « À cette époque, la punition était plus physique et ce n’était pas sa tasse de thé. En même temps, il adorait les enfants et il adorait faire du sport avec eux.

« Il aimait les gens qu’il servait et il aimait même les adolescents qui le rendaient fou. Et s’il se mettait en colère, ça passerait assez vite.

Mike Brown, d’Utica, est un ancien élève de St. Bede qui se souvient que des étudiants ont testé les limites de Datzman, même si tout le monde l’aimait pour sa nature douce.

« C’est une grande perte personnelle pour notre famille », a déclaré Brown. «Je l’ai eu pour un cours de religion à St. Bede, tout comme mes deux frères. Quand mon père est mort en 1984 d’une grave crise cardiaque, c’est lui qui a donné les derniers rites à papa aux urgences.

« C’était un pasteur très dévoué. Il se targuait de connaître les noms et les familles de tous les habitants de la paroisse. — Tom Jagiella, du Pérou

Les bénédictins ont finalement discerné que Datzman était mieux placé pour être pasteur que professeur et l’ont progressivement sorti de la salle de classe et dans les églises voisines. Là, Datzman a brillé. On se souvient particulièrement de lui pour ses 12 années de service en tant que pasteur au Pérou, se terminant par sa retraite en 2017.

Tom Jagiella, du Pérou, deviendra finalement diacre et crédite Datzman de l’avoir encouragé à poursuivre sa vocation.

« C’était un pasteur très dévoué », a déclaré Jagiella. « Il était fier de connaître les noms et les familles de tous les habitants de la paroisse. »

Datzman avait aussi une disposition joyeuse et cela se voyait dans sa musique. Il n’était pas partisan des messes parlées et commençait la liturgie avec des hymnes a cappella lorsque les accompagnateurs n’étaient pas disponibles.

Le révérend Dominic Garramone, OSB, s’est souvenu à quel point Datzman était «très préoccupé» par les besoins de son troupeau. Datzman était connu pour son ministère auprès de personnes hors site, comme lors de retraites et dans les prisons.

« Il a vraiment tendu la main aux gens là où ils se trouvaient », a déclaré Garramone. « La pastorale était importante pour lui. »

Garramone s’est également souvenu que là où d’autres moines cultivaient des passe-temps dans les arts et les sciences, Datzman était un passionné de sport de Chicago qui se retrouverait collé à son siège dans la salle de télévision de l’abbaye en train d’encourager les Cubs. Datzman s’est délecté du championnat 2016 « génial ».

Datzman a célébré son 50e anniversaire dans l’ordre bénédictin en 2016 et est rapidement retourné à l’abbaye. Bien que toujours passionné par son troupeau, Datzman souffrait de diabète et sa mobilité avait diminué au point où il ne pouvait plus servir la paroisse.

« Il était très dévoué à la paroisse et à Saint-Bède, mais il souffrait beaucoup », se souvient Jagiella, qui s’inquiétait également de l’équilibre de Datzman. « C’était une bénédiction quand il est retourné à l’abbaye, parce que nous avions tellement peur qu’il se passe quelque chose. »

Davey nourrissait les mêmes craintes et n’a pas été surpris lorsque Datzman est tombé une fois de trop au St. Joseph’s Nursing Home à Lacon. Bien que Datzman ait charmé les nonnes présentes, il a ignoré leurs mises en garde dans l’espoir de retourner à la vie dans l’abbaye.

« Il n’essayait pas de suivre les instructions et il tombait », a déclaré Davey. « C’est sa récente chute qui a été en quelque sorte la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. »

Les arrangements funéraires sont en attente.