Un pasteur inculpé demande que l’affaire soit séparée de Trump et des autres accusés en Géorgie

Le révérend Stephen Cliffgard Lee, ministre basé à Orland Park, dans l’Illinois, nommé le mois dernier avec 18 autres personnes dans un acte d’accusation criminel incluant l’ancien président Donald Trump, attend de savoir si son cas restera lié à ceux de Trump et la plupart de ses coaccusés, ainsi que deux autres personnes citées dans l’acte d’accusation, se préparent à commencer leur procès dans un mois.

Sidney Powell et Kenneth Cheesebro débuteront leur procès le 23 octobre après que le juge de la Cour supérieure Scott McAfee du comté de Fulton, en Géorgie, ait accepté leur demande d’un procès rapide et convenu la semaine dernière que leurs dossiers soient séparés conjointement de ceux des autres accusés.

L’équipe juridique de Lee, dirigée par l’avocat David Shestokas, basé dans l’Illinois, a également déposé une demande de séparation et attend une réponse, a confirmé Shestokas.

« Nous sommes d’avis que, à plusieurs niveaux, le pasteur Lee subira un préjudice si son procès se déroule avec tous les autres », a déclaré Shestokas. Shestokas travaille sur l’affaire avec l’avocat géorgien David Oles.

Lorsque le procureur du comté de Fulton, Fani Willis, a porté l’affaire portant sur 41 chefs d’accusation au total, 150 témoins et 19 accusés, dont un ancien président américain lançant une campagne électorale, des questions ont immédiatement surgi quant à la manière dont ces affaires seraient plaidées en temps opportun et de manière équitable. Les procureurs ont déclaré qu’ils seraient prêts à entendre l’ensemble des affaires fin octobre.

Cependant, dans sa déclaration du 14 septembre, McAfee a qualifié cette affaire de « tâche herculéenne » qui serait mieux menée à bien si les accusés ne étaient pas jugés tous en même temps avec des dates de procès raisonnablement étalées.

Même si les 19 accusés sont semblables dans le sens où ils partagent tous une accusation principale de violation de la loi sur les organisations influencées par les racketteurs et les organisations corrompues, il existe des différences dans les 40 chefs d’accusation supplémentaires retenus contre eux. Les affaires dans lesquelles les accusés font face à des accusations similaires seront très probablement regroupées et séparées des affaires impliquant des accusés qui partagent l’accusation d’anti-racket mais dont les cas diffèrent sur d’autres points.

L’équipe de Lee a demandé que son affaire soit jointe à celle de deux autres accusés et séparée des 16 autres personnes. Les deux accusés du conseil de Lee qui ont demandé à être joints partagent trois des cinq accusations portées contre Lee et font tous face à des accusations liées à un épisode similaire dans lequel ils sont accusés d’avoir tenté de modifier le témoignage d’un agent électoral de Géorgie.

Les deux personnes avec qui Lee espère rester uni sont Publiciste basé à Chicago Trevian Kutti et Harrison Floyd, qui dirigeaient un groupe appelé Black Voices for Trump. Shestokas a déclaré que leur demande d’indemnité au nom de Lee n’avait pas été faite en collaboration avec les représentants légaux de Kutti ou Floyd. Kutti et l’équipe juridique de Floyd n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Willis n’a pas non plus répondu à une demande de commentaire.

Shestokas espère que McAfee, qui a déclaré que « la séparation est une nécessité absolue » pour entendre cette affaire le plus efficacement possible, permettra que le cas de Lee soit séparé de la manière dont lui et Oles l’ont demandé.

Bien que McAfee n’ait pas donné de date pour le procès de Lee ou de l’un des autres accusés au-delà de Powell et Cheesebro, une note de bas de page sur la déclaration écrite de McAfee de la semaine dernière indiquait qu’un deuxième procès pourrait commencer dès « novembre/décembre ».

Shestokas, qui travaille bénévolement pour Lee, a déclaré qu’il s’attend à ce que la quantité massive de preuves, de témoignages et un ensemble attendu de 2 téraoctets d’informations à trier soient un défi pour l’équipe juridique.

« Nous devrions avoir ce qui serait la première réalisation de découverte d’ici le 6 octobre », a déclaré Shestokas. « C’est la seule échéance stricte dont nous disposons pour le moment. »

En attendant les décisions sur sa demande de licenciement et une date d’audience, Lee continue son rôle de pasteur par intérim à l’église luthérienne Living Word à Orland Park.

_____