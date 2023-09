Un pasteur est arrêté pour excès de vitesse, puis un policier lui donne une escorte au lieu d’une contravention

Après avoir été arrêté pour excès de vitesse, un pasteur de Springfield, dans l’Illinois, n’oubliera pas de sitôt la gentillesse d’un policier local qui l’a escorté directement à l’hôpital après avoir expliqué que sa fille souffrait d’un problème de santé potentiellement mortel.

Le pasteur de l’église Emmanuel Temple, Glen Morrison Jr., profitait d’une soirée de détente le dimanche 17 septembre lorsqu’il a remarqué que sa fille de trois ans avait une « quête de toux ». WICS-TV signalé.

Morrison est allé chercher sa fille, l’a mise dans son véhicule et, selon ses propres mots, « a commencé à voler » vers les urgences locales. Il a admis au média qu’il « allait assez vite ».

« Elle vivait cela depuis environ une demi-heure », a déclaré le pasteur. « La frustration augmentait. Et donc, oui, je survolais Madison. C’était le cas. »

Ensuite, le policier de Springfield, Bill Whitener, a arrêté Morrison pour excès de vitesse, selon WICS.

Alors que le policier sortait de sa voiture de police et s’approchait, le pasteur a baissé sa vitre et a dit : « Hé, je m’excuse pour l’excès de vitesse. Ma fille, je pense qu’elle souffre peut-être de quelque chose qui ressemble à une crise d’asthme. Et j’essaie juste de l’emmener à l’hôpital. »

Reconnaissant immédiatement l’urgence médicale, l’agent Whitener n’a pas hésité. Il a dit à Morrison d’allumer ses feux de détresse et de le suivre. Whitener a sauté dans son véhicule et a ouvert la voie avec ses feux rouges allumés, donnant au pasteur une escorte policière afin de n’avoir à attendre aucun feu rouge.

« Il a rapidement dit : ‘Suivez-moi, suivez-moi.’ Évidemment, il n’y avait pas beaucoup de voitures, c’était le milieu de la nuit. Mais il a allumé ses phares et nous avons pu parcourir toute la rue sans avoir à arrêter aucun feu. Il l’a suivi. Il nous a en quelque sorte simplement escortés jusqu’aux urgences », a déclaré Morrison. WICS.

Le pasteur a déclaré au média qu’il était extrêmement reconnaissant envers l’agent Whitener et qu’il l’appréciait pour son aide.

Dans une déclaration au site Web Dirigeants d’Églisele pasteur Morrison a déclaré que le dévouement de Whitener et le service qu’il a rendu à sa famille l’ont fait pleurer.

« Cela m’a personnellement fait monter les larmes aux yeux d’être servi par notre service de police avec autant d’humilité », a-t-il déclaré. « Cela nous rappelle que derrière ces badges se cachent de vraies personnes qui peuvent s’identifier à nos situations de la vie quotidienne. Et elles se soucient réellement de nous ! »

La fille de Morrison a reçu un traitement et se porte bien, selon WICS.

Le pasteur a également dit Dirigeants d’Église, « Ma fille est bien vivante grâce à une situation qui n’était pas considérée comme acquise par nos Men in Blue! » et il a également remercié Dieu « d’être toujours arrivé à l’heure ».