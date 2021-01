Un pasteur de la ville texane de Winona a été tué avec son propre pistolet après qu’un fugitif caché dans la salle de bain de son église l’ait désarmé et lui a tiré dessus. Le suspect a ensuite volé la voiture du pasteur, mais a été arrêté peu de temps après.

Le pasteur a ouvert un stand dans la salle de bains de l’église méthodiste de Starrville à Winona, au Texas, dimanche matin pour trouver un homme qui se cachait à l’intérieur. Le suspect, identifié comme un homme noir de 21 ans, avait été impliqué dans une poursuite en voiture avec la police la nuit précédente, a déclaré le bureau du shérif du comté de Smith aux médias locaux.

Voici la scène d’un #tournage dans laquelle le pasteur de l’église méthodiste de Starrville #Winona a été tué lorsqu’il a confronté un suspect qui se cachait dans la salle de bain de l’église à la suite d’une poursuite en voiture samedi soir. #Texas #TXNews #TexasNews pic.twitter.com/8S8zcBNln4 – Reagan Roy-Young (@reaganroy) 3 janvier 2021

Le pasteur était armé et a pointé une arme sur l’homme, mais il a été maîtrisé et abattu avec sa propre arme. Le suspect a ensuite fui les lieux dans la voiture du pasteur, atteignant des vitesses de 120 miles par heure, avant d’être arrêté à proximité de Marshall.

«Selon le shérif Larry Smith, le pasteur de Starrville Methodist était armé et a brandi l’arme sur le suspect et lui a demandé de partir. Mais le suspect a désarmé le pasteur puis a tiré, le tuant. https://t.co/2NCF8gck3b via @KHOU – Molly Hennessy-Fiske (@mollyhf) 3 janvier 2021

Il a été arrêté et soigné pour une blessure par balle à la main. Le bureau du shérif a déclaré que deux autres personnes avaient été blessées, l’une par balle et l’autre par une chute. Les services n’avaient pas lieu dans l’église au moment de la fusillade, a déclaré l’Église Méthodiste Unie dans un communiqué.

Nos prières pour les gens de l’église méthodiste de Starrville à Winona, Texas. Une fusillade a eu lieu à l’église ce matin qui a fait au moins une personne morte et une personne blessée. Les services n’étaient pas organisés à l’époque. https://t.co/TiXozDcVnE – Actualités méthodistes unies (@UMNS) 3 janvier 2021

Selon un porte-parole du bureau du shérif du comté de Smith, le suspect sera accusé de meurtre qualifié.

#METTRE À JOUR: Le suspect se cachait dans la salle de bain de l’église méthodiste de Starrville face au pasteur armé. Le suspect a désarmé le pasteur, l’a tué par balle avant de voler la voiture du pasteur, selon des responsables. Le suspect, un homme noir de 21 ans, a été arrêté. je pic.twitter.com/hVxqqMSGe4 – Reagan Roy-Young (@reaganroy) 3 janvier 2021

Située à environ 100 miles à l’est de Dallas, Winona compte un peu plus de 500 habitants et fait rarement la une des journaux. Cependant, un meurtre-suicide macabre en 2019 a fait la une des journaux nationaux, lorsqu’un mari, une femme et une fille de huit ans ont été abattus à leur domicile.

