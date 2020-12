Un pasteur du Michigan est critiqué pour avoir dit à sa congrégation d’attraper le coronavirus et «d’en finir».

Il a fait ces remarques lors d’un sermon du 15 novembre, comme une sorte de côté pendant qu’il prêchait sur d’autres questions. «Plusieurs personnes ont eu Covid – aucune n’est encore morte. Tout va bien », a déclaré Bart Spencer, pasteur de la Lighthouse Baptist Church à Holland, Michigan, faisant référence à certains membres de sa congrégation. «Obtenez-le, finissez-en, continuez», a-t-il conseillé.

Image Bart Spencer, pasteur principal de l’église baptiste du phare en Hollande, Michigan. Crédit… via The Holland Sentinel

La vidéo a été partagée sur Facebook environ deux semaines plus tard et a fait des vagues à travers le pays comme un autre symbole du fossé entre ceux qui veulent que les restrictions pandémiques soient supprimées maintenant, malgré l’augmentation des infections, et ceux qui exhortent à la prudence continue.