WINONA, Texas (AP) – Un pasteur a été tué et deux autres personnes ont été blessées dans une fusillade dans une église de l’est du Texas dimanche après que le pasteur eut confronté un homme qui s’était caché de la police dans l’église pendant la nuit, a déclaré un shérif local.

Les autorités avaient utilisé des chiens et des drones pour rechercher l’homme tard samedi dans les bois près de Winona à la suite d’une poursuite en voiture, et le pasteur de l’église méthodiste de Starrville à proximité l’a découvert dimanche matin dans les toilettes d’une église, a déclaré le shérif du comté de Smith, Larry Smith. conférence de presse.

Smith a déclaré qu’il ne savait pas pourquoi l’homme était initialement poursuivi, mais que les plaques d’immatriculation de son véhicule étaient «fictives».

Le pasteur a sorti une arme et a ordonné à l’homme de s’arrêter, a déclaré Smith, mais l’homme a saisi l’arme et a commencé à tirer avec. Le pasteur a été tué, une deuxième personne a été blessée par balle et une autre a été blessée lors d’une chute.

L’homme a ensuite volé le véhicule du pasteur et s’est enfui vers l’est avant d’être arrêté par des députés du comté voisin de Harrison, a déclaré Smith. Il a déclaré que l’homme avait été hospitalisé dimanche après-midi avec des blessures par balle à la main, mais que l’on ne sait pas quand il a été abattu.

Smith a refusé d’identifier le pasteur, les autres personnes blessées ou le suspect. Le shérif a déclaré que le suspect de la fusillade ferait probablement face à une accusation de meurtre qualifié.

La fusillade a été signalée vers 9 h 20 et il n’y avait aucun service en cours à ce moment-là, a déclaré le Sgt. Larry Christian, du bureau du shérif. Smith a dit que le pasteur, sa femme et deux autres personnes étaient dans l’église à l’époque.

L’homme semble s’être réfugié dans l’église par commodité et rien n’indique que la fusillade était motivée par une animosité religieuse, a déclaré le shérif.

«Ce n’est pas une infraction liée à l’église ou à la religion», a déclaré Smith.

Le gouverneur Greg Abbott a envoyé ses condoléances.

«Nos cœurs sont avec les victimes et les familles des personnes tuées ou blessées dans cette terrible tragédie», a-t-il déclaré dans un communiqué.

On ne sait pas exactement quand l’homme est entré dans l’église de Starrville, près de Winona, à environ 160 kilomètres à l’est de Dallas.

L’histoire continue

Les représentants des méthodistes de Starrville n’ont pas pu être contactés immédiatement pour commenter. Starrville Methodist a été construit en 1853, selon la Texas State Historical Association.

La fusillade est survenue un peu plus d’un an après qu’un homme armé a ouvert le feu sur une église près de Fort Worth, tuant deux personnes avant d’être abattu par un fidèle.

Les responsables du Texas ont salué l’action rapide de la congrégation, affirmant qu’elle empêchait de nouveaux meurtres et montrait l’efficacité des lois permissives de l’État sur les armes à feu, y compris une mesure de 2019 qui affirmait le droit des détenteurs d’armes de poing autorisés à porter une arme dans les lieux de culte.

Cette loi a été adoptée en réponse au massacre de la première église baptiste de Sutherland Springs en 2017, où un homme a tué par balle plus de deux douzaines de personnes lors d’un service du dimanche avant de se suicider.

Depuis lors, une industrie artisanale a vu le jour au Texas et dans d’autres États pour former et armer des civils afin de protéger leurs églises en utilisant les techniques et l’équipement des forces de l’ordre.