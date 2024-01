Un pasteur de l’Ohio accusé d’avoir hébergé des sans-abri dans son église poursuit la ville dans le cadre d’un procès fédéral

Un pasteur de l’Ohio qui a été accusé de violations de zonage pour avoir hébergé des personnes sans abri a intenté une action en justice fédérale contre la ville de Bryan et ses responsables.

Plus tôt cette année, le pasteur Chris Avell a décidé de garder les portes de son église, Dad’s Place, ouvertes 24 heures sur 24, sept jours sur sept, pour atteindre les plus « vulnérables » de la ville. Bryan est une petite ville d’environ 8 600 habitants, située à 65 miles à l’ouest de Tolède.

En décembre, Avell a été frappée par 18 violations de zonage par la ville, qui affirmait qu’il avait violé une ordonnance municipale interdisant aux résidents de rester au premier étage de cette propriété. De plus, le chef des pompiers local a constaté de nombreuses violations du code de prévention des incendies dans l’église.

Avell a plaidé non coupable des accusations portées contre lui lors de sa mise en accusation le 11 janvier, selon les archives judiciaires en ligne.

Il poursuit désormais la ville en justice, invoquant une discrimination fondée sur la religion et affirmant que les autorités municipales ont lancé une campagne de harcèlement contre l’église.

La ville affirme qu’Avell avait eu le temps de se conformer à l’ordonnance après avoir reçu des avertissements – mais a apparemment refusé.

“La seule raison pour laquelle il s’agit toujours d’un problème d’incendie et de sécurité est que Chris Avell a ignoré les avis de la ville à l’automne, ce qui a entraîné des accusations criminelles liées au zonage”, a déclaré la ville dans un communiqué vendredi. communiqué de presse.

Dix jours pour expulser les habitants de l’église

La poursuite fédérale d’Avell a été déposée lundi contre la ville de Bryan, la maire Carrie Schlade, le capitaine du service de police de Bryan Jamie Mendez, l’administrateur de la planification et du zonage de Bryan Andrew J. Waterson et le chef des pompiers de Bryan, Doug Pool.

Dad’s Place est présent dans la ville depuis cinq ans et a décidé en mars d’ouvrir ses portes 24h/24 et 7j/7.

L’église a hébergé et nourri ceux qui avaient besoin d’un endroit où rester pendant des mois « sans incident », avec une moyenne de huit personnes séjournant par nuit, selon la plainte.

Cependant, la ville de Bryan a présenté un récit contradictoire, affirmant dans un communiqué de presse que le service de police avait constaté une augmentation des appels de service en mai 2023 concernant des « activités inappropriées » à Dad’s Place, notamment des méfaits criminels, des intrusions, des surdoses, des vols, du harcèlement, troubles à l’ordre public et agressions sexuelles.

La ville a pris conscience que Dad’s Place hébergeait des gens en novembre, indique le communiqué, soulignant que cela était “illégal” car le fait d’héberger des personnes dans l’église violait une ordonnance de la ville qui interdit l’utilisation résidentielle au premier étage de tout immeuble du C- 3 district de zonage, où se trouve l’église.

Le 3 novembre, les responsables de la ville de Bryan ont envoyé à Dad’s Place une lettre de cessation lui donnant 10 jours pour cesser de fonctionner 24 heures sur 24 sous peine de « faire face à des sanctions légales », selon la plainte déposée dans le district nord de l’Ohio.

La lettre avertissait que le non-respect entraînerait des accusations de délit criminel, qui « entraîneraient une amende de 100 à 500 dollars, jusqu’à six mois de prison, ou les deux ».

La ville a déclaré qu’en ordonnant à Dad’s Place de cesser d’héberger des personnes, la ville avait proposé d’aider “au placement de toute personne vivant ou séjournant là-bas”.

Une « campagne de harcèlement »

La plainte indique que l’église a été « déconcertée » par la lettre de cessation et d’abstention et a contacté les autorités municipales pour voir comment elle pourrait continuer à fonctionner conformément aux lois de zonage.

Le pasteur Avell a appelé Waterson pour lui demander comment l’église pouvait poursuivre son ministère auprès des sans-abri, et Waterson a déclaré qu’ils pouvaient demander une dérogation au zonage ou un permis d’utilisation conditionnelle – “mais que la ville refuserait de telles demandes”, indique la plainte. Avell aurait également contacté le maire Schlade à plusieurs reprises, mais n’aurait jamais obtenu de réponse, selon le dossier.

Chris Avell, à droite, pasteur de Dad’s Place dans l’Ohio. Avec l’aimable autorisation du Premier Liberty Institute

La ville a déclaré qu’après avoir reçu l’avis de novembre, Avell avait demandé un permis d’utilisation conditionnelle pour permettre « une utilisation résidentielle continue au premier étage » et avait été informée qu’une telle utilisation était interdite et ne pouvait être approuvée.

Dad’s Place a refusé d’expulser ceux qui séjournaient dans l’église, estimant que cela était « directement contraire à ses obligations religieuses », indique la plainte. À son tour, la ville se serait engagée dans une « campagne visant à harceler, intimider et fermer Dad’s Place », affirme la poursuite.

La ville a déclaré dans son communiqué qu’une inspection du code de prévention des incendies en novembre avait conduit à la découverte de 18 violations, dont plusieurs étaient « graves et mettaient potentiellement en danger la vie et la sécurité des personnes se trouvant dans le bâtiment », telles qu’une mauvaise installation d’une buanderie, une installation inadéquate ou zones de sortie dangereuses et ventilation limitée.

Après la première inspection du code de prévention des incendies, le chef des pompiers Doug Pool a écrit une lettre au chef de la police de Bryan, Greg Ruskey, recommandant que des accusations criminelles soient déposées contre Avell pour les violations présumées par l’église de l’ordonnance de zonage de la ville, selon la plainte.

La ville a officiellement déposé 18 accusations criminelles distinctes contre Avell le 18 décembre. Avell aurait été informé des accusations par l’intermédiaire d’un journal local, indique la plainte.

Après qu’Avell ait reçu les accusations, la ville a tenté à plusieurs reprises de harceler et d’intimider l’église en visitant la propriété « sous de faux prétextes » et en affirmant que les fidèles « mendiaient ou consommaient des drogues illicites ».

De plus, la ville continue de changer les « objectifs » et les solutions que l’église doit mettre en œuvre pour satisfaire aux codes de prévention des incendies de la ville, indique le dossier.

Dans un cas, la ville a ordonné à l’église d’installer une hotte sur la cuisinière de la cuisine. L’église s’est conformée, puis la ville a demandé à l’église d’installer une hotte différente et d’obtenir une inspection de l’État de l’Ohio avant que la ville ne soit satisfaite, indique la plainte.

Les réinspections des violations du code de prévention des incendies en janvier ont révélé que la plupart des violations avaient été résolues, mais au 16 janvier, cinq n’avaient pas été correctement corrigées et Avell a été cité pour celles-ci, a indiqué la ville. Lors de cette réinspection du 16 janvier, Pool a découvert une fuite de gaz et au cours de cette même visite, Pool a vu 20 personnes qui avaient passé la nuit à l’église, a indiqué la ville dans un communiqué.

La ville aurait également menacé de poursuivre le propriétaire de l’église s’il n’expulsait pas l’église de la propriété, selon la plainte.

La poursuite allègue que les actions de la ville violent les droits de l’Église en vertu du premier amendement, de la clause d’égalité de protection du 14e amendement qui interdit la discrimination fondée sur la religion, et de la loi sur l’utilisation des terres religieuses et les personnes institutionnalisées (RLUIPA), qui déclare que le gouvernement ne peut pas imposer une réglementation de l’utilisation des terres qui imposerait un « fardeau substantiel » à l’exercice religieux.

La poursuite comprend également une requête en ordonnance d’interdiction temporaire contre la ville.

Un pasteur déterminé

Le pasteur Avell reste ferme dans sa détermination malgré les accusations.

Dans un sermon diffusé dimanche sur la page Facebook de l’église, il a déclaré : « Bien sûr, nous pourrions construire un refuge pour sans-abri 24h/24 et 7j/7 en dehors de la ville… mais ensemble, nous pourrions construire un sanctuaire 24h/24 et 7j/7 à l’intérieur de la ville. »

Jeremy Dys, avocat principal de First Liberty, l’un des avocats représentant Avell dans l’affaire, a déclaré dans un communiqué déclaration: “Au lieu de poursuivre un pasteur dans le but de chasser sa congrégation de sa vue, le maire Schlade devrait soutenir une église qui essaie de prendre soin des marginalisés dans sa communauté (et en plein hiver). La Constitution et la loi n’exigent rien. moins.”

Pendant ce temps, le procureur de la ville de Bryan, Marc Fishel, a défendu les actions de la ville en citant « des problèmes de sécurité importants chez Dad’s Place ».

« Ces violations du code de prévention des incendies constatées par le chef des pompiers de Bryan créent un danger clair et immédiat pour les occupants de Dad’s Place, qu’ils soient résidents de passage ou simples visiteurs de l’établissement », a-t-il déclaré mardi à NBC News : « Il y a aussi des appartements au deuxième étage. étage de ce bâtiment sans rapport avec Dad’s Place.

Dans un communiqué, la ville a déclaré qu’elle avait été accusée de ne pas avoir soutenu les sans-abri dans la résolution des problèmes à Dad’s Place.

“Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. En fait, un refuge pour sans-abri, The Sanctuary Homeless Shelter, qui respecte entièrement le code de zonage et le code de prévention des incendies, fonctionne à côté de Dad’s Place. La Ville travaille en coopération avec ce refuge de manière continue, car il dessert bien cette population tout en le faisant de manière sûre et légale », a indiqué la ville.