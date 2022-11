Un pasteur de la vallée du Fraser reconnu coupable d’avoir organisé un service religieux en violation des règles COVID

L’un des pasteurs de l’église de Chilliwack accusé d’avoir enfreint les restrictions de rassemblement en cas de pandémie en 2020 qui s’est battu contre le billet a été reconnu coupable la semaine dernière.

Mais ce n’est pas encore fini.

Alors que la juge Andrea Ormiston a déclaré le révérend John Koopman coupable d’avoir agi contrairement à une ordonnance de mesures liées au COVID-19 dans une décision du 8 novembre, une condamnation n’a pas été prononcée car Koopman a l’intention de contester en vertu de la Charte la législation qui a rendu le rassemblement illégal.

La question étroite sur laquelle Ormiston a statué après une audience de quatre jours en août était de savoir si Koopman avait organisé ou accueilli l’événement de l’église le 6 décembre 2020.

Koopman ainsi que les pasteurs James Butler et Timothy Champ – de Chilliwack Free Reformed Church, Free Grace Baptist Church et Valley Heights Community Church respectivement – ​​ont chacun fait face à plus d’une douzaine de contraventions pour des incidents en décembre 2020 et janvier 2021.

Le révérend John Koopman de l’Église réformée libre de Chilliwack, qui a été reconnu coupable d’avoir enfreint les ordonnances de la COVID-19 sur les rassemblements religieux. (Capture d’écran www.sermonaudio.com)

Chaque infraction est passible d’une amende de 2 300 $.

En mai 2022, cependant, Crown a abandonné 24 des billets d’infraction COVID totalisant 55 200 $ d’amendes contre les pasteurs, mais plusieurs autres sont restés en vigueur.

Les églises ont organisé des services malgré les ordonnances interdisant les services religieux en personne dès novembre 2020. C’était les 6 et 13 décembre de cette année-là lorsque les membres de la GRC de Chilliwack ont ​​répondu aux plaintes de groupes se rassemblant dans les trois églises.

Un agent de la GRC s’est rendu à l’église réformée libre le 6 décembre, sachant qu’un service aurait lieu sur la base des informations du site Web de l’église. Il a compté environ 39 personnes quitter le bâtiment et s’occuper des véhicules dans le parking de l’église. Ils portaient des masques et étaient en petits groupes.

Il n’y avait aucun doute ni débat sur le fait qu’un service religieux avait eu lieu le 6 décembre. La question était seulement de savoir si Koopman l’avait organisé ou hébergé en violation de la nouvelle ordonnance sur les rassemblements et les événements.

Le juge Ormiston a conclu que Koopman était en effet un hôte de l’événement, malgré ses arguments contraires.

“Compte tenu des avertissements de la police, je trouve que le pasteur Koopman était bien conscient que les services de culte étaient interdits par l’ordre, et je trouve qu’il était en position dans l’église d’influencer les autres”, a écrit Ormiston dans sa décision. “La conscience du pasteur Koopman lui a dicté qu’il devait continuer à diriger des services de culte en personne au nom de l’église et encourager les autres à y assister, et ce faisant, il a violé l’ordre en organisant un événement.”

L’avocat de Koopman, Paul Jaffe, est avocat au Justice Center for Constitutional Freedoms (JCCF), l’organisation basée en Alberta qui défend les pasteurs.

Un porte-parole de la JCCF a déclaré que la province « faisait de la discrimination contre les lieux de culte » par le biais des ordonnances de santé publique.

«Vingt-cinq personnes pouvaient assister à un cours d’entraînement en salle, 50 personnes pouvaient aller à un groupe de soutien, mais même pas cinq personnes étaient autorisées à se rassembler pour le culte religieux dans une église, une mosquée, un gurdwara, un temple ou une synagogue en vertu des ordres de santé provinciaux, », a déclaré Marty Moore, avocat de la JCCF. « Le Centre de justice s’engage à défendre les libertés constitutionnelles de tous les Canadiens, y compris leur liberté de culte et leur droit à un traitement égal devant la loi.

Bien qu’Ormiston ait déclaré Koopman coupable de cette contravention, elle n’a pas prononcé de condamnation en attendant sa contestation constitutionnelle de l’ordonnance elle-même.

