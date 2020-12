Un pasteur d’une méga-église de Floride a exhorté ses fidèles à ne pas prendre le vaccin COVID-19, affirmant à tort qu’il « modifierait votre ADN » et serait utilisé pour traquer les gens et « croire en l’immunité divine » à la place.

Guillermo Maldonado, qui est le pasteur pentecôtiste fondateur du ministère international du roi Jésus basé à Miami et est un fervent partisan de Trump, a prêché dimanche des complots sur le vaccin à sa congrégation.

«C’est exactement ce qui se passe avec COVID-19. Ils préparent la structure de l’antéchrist », a-t-il déclaré dans un sermon bilingue diffusé en direct.

«Le vaccin. Ils vont vous demander d’avoir un vaccin dans votre passeport et de le sceller. Sinon, vous ne pourrez pas voyager. Parce qu’ils préparent le chemin du vaccin. [The vaccines] sont faits pour modifier votre ADN », a-t-il ajouté.

La FDA devrait faire sa recommandation sur le vaccin Pfizer aujourd’hui, qui a déjà été approuvé au Royaume-Uni et au Canada.

Après la recommandation, l’agence décidera de l’approuver ou non officiellement pour sa distribution aux États-Unis.

Dans son sermon, Maldonado a donné l’exemple d’une fille qui aurait cessé de parler après avoir reçu le vaccin.

«J’ai entendu parler du cas d’une fillette de neuf ans. Elle a reçu le vaccin. Elle pouvait parler normalement, c’était une fille normale. Soudain, elle a arrêté de parler. Parce que ces vaccins sont faits pour modifier votre ADN », a-t-il déclaré.

«Ils sont faits pour vous retrouver. Ne prenez pas le vaccin. Croyez au sang de Jésus. Croyez en l’immunité divine », a-t-il ajouté.

Un grand nombre de scientifiques ont déjà déclaré que le vaccin ne changerait pas l’ADN d’une personne.

Le vaccin Pfizer fonctionne en injectant un fragment du matériel génétique du COVID-19 pour demander au corps de produire une protéine présente à la surface du coronavirus. Le système immunitaire le reconnaîtra alors et produira des anticorps contre la protéine.

Dans son sermon, il a dit que Dieu l’a mis en garde contre un «agenda mondial satanique» qui cherche à établir une religion mondiale et à mettre l’église chrétienne sous contrôle gouvernemental.

« Ils veulent arrêter le président Trump parce qu’il est contre cet agenda », a déclaré Maldonado.

Sa prédication était basée sur des versets bibliques dans le livre de l’Apocalypse sur la «marque de la bête», qui avertissent d’un avenir où l’Antéchrist prendra le contrôle de l’économie mondiale. Les pentecôtistes ont émis l’hypothèse que la marque de la bête apparaîtra sur terre sous la forme d’un vaccin ou d’une micropuce implantée chez l’homme.

Maldonado est un télévangéliste populaire et un auteur avec une grande influence dans le monde évangélique latino.

On pense que son église est l’une des plus grandes du pays, amenant des milliers de personnes à ses services avant la pandémie.

En mars, Maldonado a été critiqué pour avoir déclaré que les vrais croyants fidèles n’auraient pas peur d’aller à l’église en personne pendant les fermetures.

Trump a lancé sa coalition « Évangéliques pour Trump » dans la méga-église en janvier. Trump photographié embrassant Maldonado lors d’un rassemblement pour les partisans évangéliques à l’église du ministère international du roi Jésus le 3 janvier

Maldonado photographié en train de prier pour Trump à la Maison Blanche. Il a partagé cette photo sur Instagram en octobre après le diagnostic du COVID-19 de Trump

Dans la pandémie, l’église aurait reçu entre 2 et 5 millions de dollars de prêts-subventions en vertu de la législation fédérale sur le sauvetage, qui visait à aider les petites entreprises paralysées, selon AP.

Son influence pourrait être dévastatrice pour les fidèles car le COVID-19 a frappé durement les communautés latino-américaines et le comté de Miami-Dade, où l’église est basée, a enregistré plus de 246000 cas et plus de 3900 décès mercredi.

Dans l’ensemble, la Floride a enregistré plus d’un million de cas de coronavirus et plus de 19000 décès.

« Lorsqu’un prédicateur avec sa stature mêle la théorie du complot à la spéculation de la fin des temps et prétend avoir entendu directement de Dieu sur des questions sociopolitiques, il devient extrêmement difficile pour les fidèles sur les bancs de discerner entre ce qu’est l’Écriture, le commentaire social, la fantaisie politique , et pure conspiration », a déclaré Lloyd D. Bara, professeur adjoint de religion à Amherst College et spécialiste des communautés chrétiennes Latinx, au Huffington Post.

